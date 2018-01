“Peus a terra i ulls al cel”

“Amb les plantes dels teus peus tocaràs el terreny que vulguis conquerir.” És el que diu un versicle de la Bíblia i el que va seguir fil per randa Yerry Mina, un home de profundes conviccions religioses, en la seva presentació com a nou jugador del Barça ahir al Camp Nou. Va ser, sense cap mena de dubte, la imatge d’una jornada que va tenir el central colombià com a gran protagonista. Botes fora, mitges fora i primers passos amb els peus nus sobre la gespa de la que serà la seva nova casa, on fins i tot es va atrevir a fer un dels seus característics balls a petició dels aficionats, i on arriba “per fer història”, tal com ell mateix va explicar poc després en la roda de premsa davant dels mitjans, a l’Auditori 1899.

“Per mi és extraordinàriament satisfactori estar aquí. Compleixo un somni que sempre he perseguit i ho faig amb els peus a terra i els ulls al cel. Vinc a ajudar i a aprendre molt al millor club del món.” Declaració d’intencions de Yerry Mina, que als 23 anys, i després d’un traspàs d’11,8 milions d’euros, signa pel Barça pel que queda de temporada i cinc més.

Titular indiscutible al Palmeiras i amb el mundial d’aquest estiu en l’horitzó, el colombià buscarà fer-se un lloc ara al Camp Nou, un repte que assumeix “amb tranquil·litat” però alhora amb la confiança d’adaptar-se ràpid i bé: “Sempre m’ha agradat l’estil de joc del Barça i des que estava al meu país ja era aficionat del Barça. Ara vinc a jugar amb ells, a treballar cada dia i a corregir alguns errors que tothom té.” De moment, ja va intentar posar-se l’afició a la butxaca, amb unes primeres paraules sobre la gespa, en català, tot just després de fer un rondo amb els nens de la FCB Escola, i abans de rebre les claus d’un flamant Audi Q7. Tot plegat, seguit molt de prop pel seu pare, José Eulises, i el seu oncle i representant, Jair.

També va tenir paraules el colombià per a alguns dels seus companys. Va destacar la qualitat dels centrals blaugrana, però quan se’l va veure especialment emocionat va ser quan va comentar la seva trobada amb Leo Messi, a qui va poder saludar divendres, abans de fer ahir el seu primer entrenament plegats: “Per mi és el millor del món i la primera impressió que em vaig endur d’ell és la seva humilitat. Jo estava assegut a la banqueta i va arribar ell amb Luis Suárez i se’m va posar la pell de gallina.”

Ara, el que serà el primer colombià que jugui un partit oficial amb el Barça, un fet que assumeix amb naturalitat i que assegura que no li afegeix pressió –l’any 1964, un compatriota seu, Lauro Gonzalo Mosquera, va estar a prova i va disputar un amistós–, confia anar-se consolidant i ser feliç també a Barcelona: “Vull seguir enamorant-me, somrient, i triomfar aquí.”

Màximes esperances