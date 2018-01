Retorn a la seva normalitat

El gol va per ratxes, diu el tòpic. I és ben cert. Luis Suárez en va passar per una de força dolenta que li va fer perdre part de la seva autoconfiança i li va generar una gran sensació d’ansietat. L’uruguaià no estava gens acostumat a tenir falta d’encert davant de porteria i no ho va encaixar gens bé. Això sí, sabia que tard o d’hora això s’acabaria perquè un davanter com ell no perd l’instint gaire temps. A més, en l’inici de temporada unes molèsties causades per un quist al genoll el van fer jugar incòmode.

Però tot això ja és història i Luis Suárez torna a fer el que millor sap; marcar gols a cabassos. Amb el seu doblet a Anoeta ja són sis partits consecutius veient porteria i està a només un partit d’igualar la seva millor ratxa com a blaugrana, que és de set partits consecutius marcant i també de set partits marcant en lliga. La seva ratxa va començar contra el Celta de Vigo al Camp Nou, no va marcar contra l’Sporting de Lisboa, després va ser decisiu obrint la llauna a Vila-real, va signar dos gols en el plàcid triomf contra el Deportivo de la Corunya, va ser un dels golejadors al Santiago Bernabéu i també va marcar contra el Llevant i el Celta en la copa del Rei. Espectacular. Ara mateix ja ha fet 13 gols en la lliga. I té una eficàcia en les rematades del 37,5 per cent, una mica per sobre de la de Messi, que és del 34,6 per cent, però per sota de la de Paulinho, del 53,3 per cent. Ja se situa darrere de Leo Messi, que n’ha marcat 17, com el segon màxim golejador de la lliga.

A més, Luis Suárez ahir també va trencar el malefici d’Anoeta a títol particular. L’uruguaià mai havia aconseguit marcar al camp de la Real Sociedad, un estadi del qual no guardava gaire bon record. En la lliga va marcar l’any 2015 en la golejada al Camp Nou per 4-0 i en la copa ho va fer la temporada passada en el triomf per 5-2 en els quarts de final. D’estadis de la lliga on encara no s’ha pogut estrenar ja només en queden dos: La Rosaleda i Balaídos.

Ahir a Anoeta va estar força espès en la primera meitat. Vaja, com tot l’equip. No va xutar a porteria i en una acció va fer-se mal al maluc en caure malament en un salt. Això sí, seva va ser l’assistència del gol de Paulinho, que donava esperança a l’equip, després d’un bon desmarcatge. En el segon temps, però, el panorama va canviar i va poder fer tres rematades a la porteria de Rulli, i dues d’aquestes van acabar en gol. El primer va ser magnífic, preciós. Va néixer d’una arrencada marca de la casa de Sergi Roberto, que va passar-la a Messi, aquest cap a Suárez que, escorat a l’esquerra, va anar girant el cos per dibuixar una rosca espectacular que va entrar en forma de vaselina a la porteria de Rulli. Una autèntica obra d’art. El seu segon gol de la nit, el que confirmava la remuntada, el va anotar després de rebre una passada amb el cap de Vermaelen, que es va imposar en el salt a un migcampista de la Real després d’un mal servei de porteria de Rulli. La seva definició, perfecta. Suárez ha tornat.