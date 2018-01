El Barça trenca el malefici i ja és l’únic invicte d’Europa

El Barça no remuntava un resultat advers a San Sebastià des del 1930, quan es va imposar 1-2 en un duel en què va començar perdent. Si a aquesta significativa dada s’afegeix el fet que els blaugrana encadenaven set partits de lliga a Anoeta sense vèncer i que la Real es va avançar 2-0 en poc més de mitja hora, i davant una versió molt gris del Barça, tot feia presagiar que després de 28 partits sense caure derrotat ahir seria el dia en què es trencaria la ratxa. Aquest equip, però, sembla fet d’una pasta especial, i només va ser necessària una acció aïllada abans del descans, dirigida per Suárez i finalitzada per Paulinho, per tornar a reactivar els blaugrana, que en la segona meitat no va tenir gaires problemes per passar per damunt de la Real Sociedad i acabar imposant-se 2-4, i sense patir en excés, per tancar una primera volta de la lliga rodona, amb 16 victòries i 3 empats, amb 52 gols a favor –2,7 per partit– i només 9 en contra. Els blaugrana, a més, ja encadenen 29 partits oficials sense perdre, la segona millor ratxa de la història del club, només superada, de moment, pels 39 enfrontaments que va encadenar el Barça de Luis Enrique la temporada 2015/16. I és clar, aquesta estel·lar dinàmica xoca frontalment amb la irregularitat del Real Madrid, que amb el duel de Leganés pendent, ja es troba a 19 punts dels de Valverde. L’Atlético, el segon, és a 9 punts, i el València, a 11.

Es queden sols