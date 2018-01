“Estem molt contents amb la primera volta feta”

El Barça de Valverde va tancar ahir la primera volta del campionat com a campió d’hivern i sense haver perdut cap partit. Amb el d’ahir a Anoeta són ja 29 partits seguits sense perdre aquesta temporada. Remuntar, a més, en un estadi habitualment difícil per al Barça suposa un plus. Amb aquest context és lògica la felicitat que mostrava Valverde en la roda de premsa posterior al partit contra la Real: “La Real és un equip que juga molt bé. Proposa coses interessants. Ells ens han dominat en la primera fase del partit i els dos gols els han donat ales. Però ha estat important per a nosaltres haver marcat abans del descans. Ens ha permès creure que ho podíem fer. Hem patit però ens hem refet. El camp estava molt pesat, però no ens hem rendit i estic content d’haver-nos tret de sobre aquesta maledicció de no guanyar aquí. És una victòria molt important en un camp molt difícil.”

Valverde va fer balanç també de la primera volta. Grans números del Barça: “La clau d’aquest primera volta ha estat no plantejar-nos grans coses. Sempre hem tingut clar que era important anar pas a pas. Hem tingut un bon equilibri mental en aquest sentit. És veritat que tenim una distància important respecte d’altres rivals. Estem contents amb els nostres números, però ara ens queda tota la segona volta. Seguirem centrats en el nostre treball sense mirar la resta. Aquest és el privilegi d’anar els primers.”

També va tenir paraules per a Arda Turan: “Els entrenadors han d’escollir. Unes vegades juguen uns i no uns altres. Si juga Messi, no juga un altre; si juga Suárez, no juga un altre... Tenim molts jugadors. Únicament el que puc dir és que li desitjo sort en la nova etapa.”