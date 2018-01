Les grans lligues no aguanten el ritme de Messi

Leo Messi ha afegit una nova fita a la seva extraordinària trajectòria. L’argentí és el futbolista que més gols ha marcat en una de les cinc grans lligues europees (Espanya, Anglaterra, Alemanya, Itàlia i França). En total, 366 amb el que va signar diumenge a l’estadi d’Anoeta mitjançant un xut de falta magistral. A més, només ell ho ha fet amb un únic equip. Tot plegat, en 401 partits de lliga acumulats des del seu debut amb el Barça, l’any 2004.

El lloc web oficial de la UEFA es feia ressò del nou rècord de Messi. Rere el crac argentí ja queda Gerd Müller. L’anomenat Torpede va acreditar fins a 365 gols en 427 partits en la Bundesliga, la majoria vestint la samarreta del Bayern de Munic (de 1965 a 1979). No és la primera vegada que Messi aconsegueix superar una de les marques de l’il·lustre artiller alemany. L’any 2012 l’astre blaugrana també el va superar pel que fa a gols marcats en un any natural: 91 en total (79 amb el Barça i 12 amb el combinat argentí), sis més dels 85 que havia signat Müller la temporada 1972 amb el Bayern i la selecció d’Alemanya.

Completa el podi Jimmy Greaves, l’històric màxim golejador de la lliga anglesa. Entre 1957 i 1971 va marcar 357 gols repartits entre el Chelsea, el Tottenham i el West Ham. Una estadística que guanya pes si es té en compte que el jugador en actiu de la Premier que acumula més dianes és Wayne Rooney, amb 177 en dotze anys de carrera. Pel que fa al campionat italià, el rècord està en possessió de Silvio Piola, que en els seus 25 anys de carrera –entre 1929 i 1954– va fer 274 gols defensant les samarretes del Pro Vercelli, la Lazio, el Torí, la Juventus i el Novara. I a França, Delio Onnis es manté com a màxim artiller històric del campionat amb 299 gols entre l’Stade de Reims, el Mònaco, el Tours, i el Toló.

Uns pocs jugadors històrics sí que han marcat més dels 366 gols de Messi, però els han acumulat entre diverses lligues europees. És el cas de Josef Bican, autor de 518 gols entre 1931 i 1955 quan va jugar al campionat austríac (18) i el de l’antiga Txecoslovàquia (500). També Cristiano Ronaldo, que n’acredita 376 entre Portugal (3), Anglaterra (84) i Espanya (289). Tot just són 10 més que els 366 de Messi, una distància que previsiblement no tardarà gaire a eixugar l’argentí tenint en compte l’actual dinàmica de l’un i de l’altre. L’astre argentí ha tancat la primera volta de la lliga amb 17 gols, i Cristiano Ronaldo tot just n’ha fet 4.