Regularitat contrastada

51 punts de 57 possibles, i amb cap derrota en el caseller de la tristor. Aquest és l’impressionant bagatge amb què el Barça de Valverde va tancar diumenge la primera volta de la lliga, uns números que en clau blaugrana només són inferiors als assolits els cursos 2010/11 (52 punts) i 2012/13 (55 punts). I això que a l’agost, tot just abans que s’encetés el campionat, les sensacions respecte al Barça eren força dolentes, ja que després d’una mala temporada, l’adeu de Neymar i la falta de fitxatges il·lusionants van deixar la percepció que la plantilla havia empitjorat, un pessimisme que es va agreujar amb la desfeta contra el Madrid en la supercopa.

Cinc mesos després, però, el Barça, en silenci i a còpia de treball, ha enviat al bagul de l’oblit les males sensacions i ha demostrat que és un conjunt molt fiable, i amb l’equilibri com a aspecte més destacable. Perquè potser l’equip de Valverde encara no ha assolit la brillantor en el joc d’altres temporades, però a canvi ha demostrat un gran equilibri, molt sobri en defensa –només ha rebut nou gols i ha deixat la porteria a zero en dotze jornades– i infal·lible en atac –té una mitjana de 2,7 dianes per partit i ha marcat en les dinou jornades–. Tot plegat ha permès que els blaugrana tanquin la primera volta amb nou punts d’avantatge respecte a l’Atlético de Madrid, el seu principal perseguidor; onze respecte al València, i dinou respecte al Real Madrid, un coixí fantàstic per afrontar amb garanties un segon tram en què ja entraran en joc les eliminatòries de la lliga de campions. A més, els del Txingurri ja han passat per la majoria dels camps més complicats del campionat, com són el Metropolitano, Mestalla, el Bernabéu, el Madrigal, San Mamés i Anoeta. En els dos primers, de fet, el Barça no va passar de l’empat, tot i que en els dos duels va ser superior i va merèixer la victòria.

I és clar, els números de l’equip de Valverde entren en una nova dimensió si es posen en el context europeu, ja que després de la derrota de diumenge del Manchester City contra el Liverpool (4-3), el Barça s’ha erigit en l’únic conjunt de les grans lligues europees que tanca la primera volta del campionat sense perdre cap partit, cosa que l’erigeix en l’equip més regular del Vell Continent.

En l’aspecte individual, i com era d’esperar, el jugador més destacat de la primera volta de la lliga ha estat Leo Messi, que una altra vegada ha demostrat que és un futbolista d’un nivell molt més elevat al de la resta de mortals. I ja no només pels disset gols que ha marcat i per les vuit assistències que ha donat, sinó per la seva enorme incidència en el joc de l’equip. Perquè l’argentí es mou per tot el camp, per ajudar en la distribució, combinar amb els migcampistes i dirigir l’atac blaugrana.

A banda de Messi, hi ha hagut altres futbolistes que han destacat al davant dels altres, i aquests han estat Ter Stegen, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Paulinho i Luis Suárez. Començant per la porteria, l’alemany ha signat una primera volta impressionant, amb aturades de molt de mèrit que han significat punts. En defensa, Umtiti ha estat estel·lar, a un nivell altíssim, i quan es va lesionar va deixar pas a un sorprenent Vermaelen, que ha superat amb molt bona nota la prova. L’altre defensa destacable ha estat Jordi Alba, el jugador a qui més ha beneficiat l’adeu de Neymar, ja que s’ha fet amo i senyor de tota la banda esquerra. Al mig del camp, Busquets i Rakitic han recuperat les seves millors versions, aportant equilibri i control, mentre que Paulinho, de qui pocs esperaven gran cosa, ha demostrat una innata capacitat d’arribada des de la segona línia. També ha brillat Iniesta, amb moments de molta màgia, malgrat que el manxec no ha pogut gaudir de gaire continuïtat per problemes físics. I en atac, a part de Messi, també és molt lloable la primera volta de Luis Suárez, que tot i no començar bé la temporada, en què va estar negat de cara a les porteries rivals, en les últimes sis jornades s’ha tornat a despertar, empès per la seva fam insaciable, fins al punt de tancar la primera volta amb tretze gols i sent decisiu per guanyar els partits al Santiago Bernabéu i a Anoeta.

Altres punts que cal destacar han estat les aparicions convincents de Semedo, que s’entreveu el lateral titular del futur, el bon rendiment de Sergi Roberto, tant a la línia defensa com al mig del camp, i la sobrietat de Piqué, que malgrat que no passa el millor moment, va estar molt fi en l’inici de la lliga i de ben segur que serà molt important en la segona volta.