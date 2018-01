“Tinc ganes de jugar el meu primer derbi”

Accepto la meva situació a l’equip. Ter Stegen està en un nivell espectacular, entre els tres millors del món

Demà toca copa i Jasper Cillessen (Groesbeek, Holanda, 1989) serà a la porteria blaugrana. Com la temporada passada, ell és l’escollit per jugar aquesta competició, que va representar l’únic gran títol de l’últim curs. L’holandès, que és conscient que és molt difícil prendre el lloc a Ter Stegen, s’estrenarà, a més, en un derbi.

Diumenge a Anoeta l’equip va encadenar el 29è partit sense perdre. Havia viscut mai una ratxa així en la seva carrera?

La veritat és que no. Mai m’havia passat. Ara esperem que puguem allargar-la molt més. Començant per demà, encadenant el trentè partit sense perdre.

Quines creu que són les claus d’aquesta ratxa i del gran moment que passa l’equip?

Crec que és perquè som un equip fantàstic, no només pel nivell dels jugadors, sinó també de tot el bloc. Estem molt contents per com està anant tot plegat.

Guillermo Amor va dir que l’equip està preparant cada partit com si fos una final. És així?

Sí, volem guanyar cada partit. En les finals només val guanyar, ningú recorda el que perd, i això volem, guanyar sempre.

Demà tornarà a tenir l’oportunitat de jugar. Com ho afronta?

No m’agrada dir que arriba la meva oportunitat. Perquè tothom al club sap les meves qualitats i tinc la confiança per tenir més oportunitats, i lluito per jugar més sovint. És un partit perquè em vegin, però al club tothom sap què és el que puc fer.

L’any passat el Barça ja va guanyar la copa i vostè va ser protagonista jugant també la final. Creu que ho poden repetir?

Per descomptat, i la vull guanyar. Però també la Champions i la lliga, que són les competicions més importants i les que voldria guanyar si hagués d’escollir.

Serà el seu primer derbi aquí. És especial per a vostè?

Sí, sempre és especial i meravellós jugar un derbi, i tinc ganes que arribi. També és més difícil, per la rivalitat que hi ha i el que importa en aquests partits, no és tant com juguis, sinó guanyar. Tenim dos partits per passar l’eliminatòria, i passar és el més important.

Jugaran la tornada al Camp Nou. Un factor més a favor seu.

Sí, és millor poder jugar la tornada a casa i, a més, en tota la copa durant la temporada passada sempre vam jugar el partit de tornada al Camp Nou i vam guanyar la copa. Per tant, per experiència, molt millor.

Al davant tindrà dos davanters perillosos, Leo Baptistão i Gerard Moreno. Què en pot dir?

Bé, són dos bons jugadors. I no només ells dos. Però al final, nosaltres som millor equip i crec que hem de guanyar.

A la porteria també tenen molt bons dos porters, Diego López i Pau. Què en destacaria?

Són molt bons porters. Diego López té molta experiència i és el que jugarà perquè és el porter de la copa. I Pau s’ha de dir que ho està fent molt bé enguany.

Recordo que en una entrevista abans de jugar la final de copa deia que aspirava a jugar molt més, que no es conformava. Però la realitat és que amb el nivell que està demostrant Ter Stegen, és molt complicat. Com ho veu?

Sí, tot i que crec que era una situació una mica diferent. Aquesta temporada Ter Stegen està en un nivell espectacular, entre els tres millors porters del món. Accepto la meva situació a l’equip i vull estar preparat per si arriba el moment en què hagi de jugar més. I per això intento treballar al màxim en cada entrenament.

A banda del gran moment de Ter Stegen, el fet és que el nivell defensiu de l’equip també està sent espectacular. Quines en són les claus?

Crec que hi ha hagut una sèrie de canvis tàctics en comparació amb la temporada passada. Valverde està posant molta atenció en alguns aspectes defensius, i crec que això ens està ajudant molt, a més del gran moment de Ter Stegen, que ha fet algunes aturades que no semblen d’aquest món.

Per a un porter, jugar amb aquesta solidesa i fortalesa defensiva suposa que ajuda a estar més tranquil i a augmentar la confiança, oi?

Sí, sempre és més fàcil jugar quan saps que la defensa fa bé les coses. I nosaltres ho estem fent bé. Ens creen poques ocasions, tot i que això fa que hagis d’estar molt atent en els pocs cops que el rival xuta a porteria.

Pel que diu, ha estat una sorpresa molt agradable l’arribada de Valverde per a vostè?

Sí, és clar. I s’està veient amb els resultats, que no enganyen. Quan es guanya tot és positiu.

Aquesta temporada ha compartit banqueta alguns partits amb Messi. Com l’ha vist, creu que se li ha fet estrany?

No ho sé ben bé, perquè ell vol jugar-ho tot, però l’entrenador li ha explicat els motius i no passa res, ell ho assumit de manera molt natural. Però és clar que qualsevol aficionat, no ja del Barça, sinó del futbol, vol veure sempre el Leo en acció.

Ara han arribat dos fitxatges, Coutinho i Yerry Mina. Ha pogut parlar ja amb ells?

Sí, sobretot he parlat amb Coutinho. Tothom el coneix i sap que és un jugador fantàstic. Ho ha demostrat molts anys, des que va arribar a Europa i sobretot amb el Liverpool, i és un jugador de qualitat top. I de Yerry Mina he vist alguns partits, i el que he vist també és impressionant. Segur que les seves arribades ens ajudaran.

Parlem del gran rival, el Madrid. Està a 19 punts. Quan ells van guanyar la supercopa d’Espanya ningú s’esperava que estiguessin així quan no han passat ni cinc mesos, oi?

Sí, és una diferència molt gran. Tot i que també s’ha de dir que en alguns partits han tingut mala sort. Però ens hem de fixar en nosaltres. Ni en l’Atlético, ni en el València ni en el Madrid, sinó només en nosaltres. Perquè si comencem a mirar els rivals tindrem problemes. Ja tinc l’experiència amb l’Ajax. Vam estar amb 14 i 11 punts menys i vam aconseguir remuntar.

Deixi’m que li pregunti també pel mundial d’aquest estiu. Holanda no hi serà. Va ser un cop dur per a vostè?

Sense cap mena de dubte va ser una decepció molt gran per a nosaltres, perquè, a més, ja ens vam perdre l’Eurocopa. Ens va fer molt de mal.