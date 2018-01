No és moment d’aturar-se

Amb la victòria de diumenge a Anoeta, ja són 29 els partits que encadena sense perdre el Barça, que buscarà ampliar la ratxa aquesta nit al RCDE Stadium, on aspira també a fer un pas decisiu per començar a encarrilar la classificació per a les semifinals de la copa. Seria la vuitena temporada consecutiva que hi arriba. Tractant-se d’un derbi, però, i en una competició que sempre il·lusiona, i més encara a Cornellà-el Prat, segur que l’Espanyol no posarà les coses gens fàcils i anirà a totes, com ja va assegurar ahir el seu tècnic, Quique Sánchez Flores, protagonista en els últims dies després de flirtejar amb una possible marxa a Anglaterra, que finalment no va materialitzar. El cas és que tot i aquest enrenou –es va deixar sentir en l’últim partit, en què part de l’afició va xiular el tècnic madrileny–, els periquitos passen un dels millors moments de la temporada, sinó el millor, després d’haver encadenat quatre jornades sense perdre. Entre lliga i copa, a més, només han encaixat una derrota en els últims sis partits, i sense conseqüències, ja que en la tornada dels quarts de final al Ciutat de València van ser capaços de capgirar l’1-2 de l’anada. Amb la màxima confiança, doncs, tot i que conscients que el Barça fa mesos que està embalat i que és ben capaç de deixar la feina gairebé ja enllestida avui si té un bon dia, el conjunt blanc-i-blau aspira a donar la sorpresa. Tot fa preveure, això sí, que Quique apostarà per un onze molt sòlid i de lluita al mig del camp –l’equip ha crescut en les últimes setmanes a través de l’estabilitat i el treball defensiu–, deixant gairebé tota la feina ofensiva als seus dos davanters, Leo Baptistão i Gerard Moreno, que es troba en estat de gràcia, ja que ha vist porteria en tres dels últims quatre partits que ha disputat. Un dels canvis segurs a les files blanc-i-blaves, respecte al duel de diumenge contra l’Athletic, que va acabar amb empat, serà el retorn sota els pals de Diego López, el porter de la copa, al lloc de Pau, que va ser un dels grans protagonistes l’últim cop que hi va haver un derbi en la copa, fa dos anys, amb aquella lletja trepitjada a Leo Messi, que no va ser castigada. Avui, li tocarà veure el partit des de la banqueta.

El mateix passarà al Barça, és a dir, canvi a la porteria, amb Cillessen agafant el relleu de Ter Stegen. Valverde, però, que trepitjarà el feu espanyolista per primer cop com a tècnic blaugrana –el primer derbi d’aquesta temporada va ser al Camp Nou, que va acabar amb un contundent 5-0–, podria fer algun canvi més respecte a l’onze de diumenge a Sant Sebastià. No s’ha d’oblidar que el d’avui serà el segon de tres partits seguits lluny de casa per al Barça, ja que diumenge torna a jugar fora, al Benito Villamarín. De tota manera, el Txingurri tampoc ha tingut gaire on escollir a l’hora de confeccionar la llista, ja que les baixes ja conegudes d’Umtiti, Paco Alcácer i Coutinho s’hi han unit aquesta setmana les de Dembélé, que podria estar absent fins a un mes; Iniesta, que ahir tampoc no es va entrenar a causa de la sobrecàrrega que arrossega, i la d’última hora de Mascherano, que té unes molèsties musculars a la cuixa esquerra. Piqué i Vermaelen, doncs, són els únics centrals disponibles, ja que Yerry Mina encara haurà d’esperar per debutar, però no per una decisió tècnica, sinó per un tema burocràtic, ja que encara no ha rebut el transfer de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF). La nota positiva és que Valverde ja podrà disposar de Semedo, baixa en l’últim partit per una amigdalitis, però que ahir ja es va entrenar i que s’entreveu titular. L’altra gran novetat en la llista és Rafinha, tot i que entra seriosament en les travesses per marxar en breu i no juga des del mes d’abril. Aquest cop, Aleñá és l’únic jugador del filial que està entre els divuit convocats, mentre que Deulofeu n’ha tornat a quedar fora.