L’Espanyol colpeja primer

El pla de Quique d’esperar primer i buscar el premi al final va sortir bé La decisió arbitral de perdonar la segona groga a Aarón va ser clau

L’Espanyol va colpejar primer i va derrotar el Barça per primer cop a casa des de la inauguració del RCDE Stadium, el 2009, gràcies a un solitari gol de Melendo quan faltaven només dos minuts per al final, i va aconseguir així un resultat molt positiu que li permet tenir esperances de ser en les semifinals de la copa, tot i que encara falta la tornada de la setmana vinent al Camp Nou. El conjunt de Valverde encadenava 29 partits sense conèixer la derrota, i ahir no va merèixer perdre, tot i que sí que va pagar molt cares les seves errades de cara a la porteria rival. I és que els blaugrana, que van dominar fins al tram final, van perdonar massa en atac, fins al punt que Leo Messi, quan faltaven poc menys de trenta minuts, va fallar un penal, en l’acció que va servir de punt d’inflexió als periquitos per creure-s’ho, ja que fins llavors s’havien mostrat molt prudents. L’àrbitre també hi va ajudar, ja que els va perdonar una expulsió a l’inici del segon temps.

Quique ja va avisar en la prèvia que en aquest derbi no faria el mateix que en els anteriors, perquè en cap les coses li havien sortit bé, i va apostar per un onze amb cinc migcampistes i només un davanter, Gerard Moreno. I el pla d’esperar primer i intentar buscar el premi més decididament en la segona part, li va acabar sortint bé. Leo Baptistão es va quedar d’inici a la banqueta i també li va passar el mateix a Luis Suárez, ja que Valverde, tal com ja va fer en l’anada dels vuitens de final a Balaídos, va optar per fer moltes rotacions, amb altres homes clau com Jordi Alba i Rakitic, –Iniesta, lesionat, ja no va poder entrar ni en la convocatòria–, fora de l’equip inicial. Les grans novetats van ser Aleix Vidal i Denis –ells van acompanyar Messi en atac–, a més del jove del filial Aleñá, a l’interior esquerre.

Des del primer minut, els blanc-i-blaus van deixar clar quina era la seva consigna. Defensar amb les línies molt juntes i no deixar pensar els blaugrana. I si calia, com així va ser, amb faltes constants, sobretot a Messi. Amb la renúncia de l’Espanyol a mirar la porteria contrària, més que en comptades ocasions, i només si això no exigia cap risc, el Barça va dominar completament des de l’inici i a través de la paciència, va anar trepitjant l’àrea rival amb freqüència. I tot i que no ho va tenir fàcil per crear perill, el va acabar trobant. Va faltar més determinació dels acompanyants de Messi, massa sol enmig d’un núvol de rivals, però tot i això, els de Valverde van estar a prop de marcar, primer amb un intent de Busquets des de la frontal refusat per Diego López a córner i, més endavant, amb un parell de conduccions amb xut del crac argentí, que també ho va provar diversos cops de falta. L’argentí, però, va estar ahir molt desencertat. La més clara de la primera part la va tenir Denis, just abans del descans i a passada d’Aleñá, però com ja li va succeir a Vigo en el primer partit de l’any, va tornar a desaprofitar una gran oportunitat, rematant fora en una posició més que bona. El cas és que la insistència dels blaugrana, molt seriosos també quan perdien la pilota, i les precaucions defensives dels de Quique, més preocupats del que feia el Barça que d’altra cosa –l’afició també es va passar més temps cridant i insultant els blaugrana que animant el seu equip i també va llançar un objecte a Cillessen–, van marcar el guió del primer temps, només alterat per una acció puntual, en el minut 30, en què un mal refús de Sergi Roberto va permetre que Gerard Moreno ho provés amb un xut desviat, l’única arribada realment perillosa dels periquitos en els primers 45 minuts.

Veient que difícilment així aconseguiria un resultat positiu per a la tornada, Quique va fer entrar Leo Baptistão per afrontar el segon temps, en substitució de Darder, fet que va donar més perillositat al joc de l’Espanyol. Les coses, això sí, haurien pogut ser totalment diferents si De Burgos Bengoetxea, i encara amb quasi tota la segona part per jugar-se, no hagués perdonat la segona groga a Aarón per fer caure clarament Sergi Roberto en una de les típiques cavalcades del reusenc, quan ja entrava sol dins l’àrea per assistir algun company.

Valverde també va moure la banqueta i encara no s’havien complert els primers quinze minuts de la segona part, que ja va fer dos canvis, un d’obligat per un cop que va rebre Paulinho. Al seu lloc va entrar Rakitic i també ho va fer Luis Suárez per Aleñá. Va ser llavors quan va arribar la millor ocasió fins llavors de tot el partit, amb el penal, molt clar, comès per Granero sobre Sergi Roberto, que no va acabar amb gol perquè Diego López va endevinar la intenció de Messi i va desviar el seu potent xut des dels onze metres, quan faltava mitja hora per al final. L’error de Messi –tercer penal que falla aquesta temporada– va fer entrar molts dubtes al Barça, que es va deixar de sentir còmode i, alhora, va donar ales a l’Espanyol, que per primer cop, va anar pel partit, fins al punt de crear moltes incerteses a la defensa del conjunt blaugrana, que també va començar a perdre pilotes fàcils. I l’Espanyol va avisar amb diverses accions de córner, però especialment amb un xut molt perillós de falta de Marc Navarro, que Cillessen va poder desviar a córner. Tot i això, semblava tot més o menys controlat quan dos minuts abans del final, l’Espanyol va trobar el premi, excessiu, que havia buscat només al final. Melendo, que havia entrat feia poc, va ser l’heroi periquito quan, a passada enrere de Marc Navarro, va superar Cillessen amb una rematada creuada i va fer embogir el RCDE Stadium, que va veure com la classificació de l’Espanyol per a les semifinals de copa és més que possible. L’únic positiu de la segona part per als blaugrana va acabar sent la reaparició de Rafinha, que no jugava des del mes d’abril.