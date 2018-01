Aleix Vidal serà el proper a marxar

Un cop tancat l’adeu de Rafinha, el proper a sortir serà, molt probablement, Aleix Vidal, que ja fa dies que va arribar a un acord amb el Sevilla. A diferència de l’Inter de Milà, el club andalús fa temps que va acceptar acollir-se a la fórmula de cessió més compra obligatòria, però en el seu cas el principal punt de disputa es troba en el cost de l’operació. Mentre que el Barça vol recuperar bona part dels 18 milions d’euros fixos més 4 en variables que va pagar el 2015 precisament al Sevilla, els andalusos no pensen acostar-se a aquesta suma, i han posat damunt de la taula una quantitat propera als vuit milions. Pagarien dos milions ara en concepte de cessió i sis més l’1 de juliol, ja com a traspàs. La compra, com en el cas de l’Inter, es veuria condicionada només per la classificació per a la Champions del Sevilla, que en aquests moments es troba a tres punts de la quarta posició. Tot i que el Barça estaria disposat a acceptar aquestes xifres, sempre que s’afegissin alguns variables, ahir va sorgir una altra opció, que seria que el Sevilla fes front ara al traspàs, evitant que l’operació s’esquinci a l’estiu si queda fora de la lliga de campions. A canvi, el club andalús posaria damunt de la taula només set milions –en comptes dels vuit inicials– i els pagaria a terminis. Sigui com sigui, molt s’haurien de tòrcer les coses perquè Vidal no acabi jugant de nou al Sánchez Pizjuán després de dues temporades al Camp Nou molt decebedores.