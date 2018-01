El futur, ben segellat

Feia setmanes que s’esperava que l’acord de renovació de Sergi Roberto es fes oficial. Durant els últims mesos, les reunions entre els representants del club blaugrana i l’agent del futbolista reusenc, Josep Maria Orobitg, s’havien succeït per tal d’acostar posicions i tancar un acord definitiu per allargar i millorar les condicions de l’últim contracte, que expirava el 2019. Finalment, va ser ahir quan es va fer l’anunci de la renovació en un comunicat difós pel Barça al migdia, tot just un dia després que també s’anunciés la de Gerard Piqué. La nota confirmava algunes de les dades que ja havien transcendit respecte al nou acord, com ara la durada del nou contracte. Serà fins al 30 de juny 2022 –com el de Piqué–, de manera que la vinculació de Sergi Roberto amb el club blaugrana s’allarga per a la resta de la temporada vigent i quatre mes. Llavors tindrà 30 anys –el 7 de febrer en farà 26– i n’haurà acumulat 16 des que va aterrar al club integrant-se a la Masia.

Pel que fa a la clàusula de rescissió, augmenta considerablement i passa a ser de 500 milions d’euros. Una suma que multiplica per 12,5 l’anterior clàusula, de 40 milions, que feia que el reusenc esdevingués un jugador molt llaminer per a molts clubs, sobretot de la Premier League. Precisament, el perill que algun club pogués temptar-lo, impulsat pel fet de tenir una clàusula assequible dins de l’escalada de preus del mercat de fitxatges, va fer que assegurar la continuïtat del reusenc fos una de les prioritats de la secretaria tècnica blaugrana els últims mesos. En aquest procés, hi ha ajudat la voluntat del mateix Sergi Roberto, format al planter des dels 14 anys, d’avantposar la negociació amb el Barça respecte a qualsevol altra opció. “Sempre he dit que el Barça és el club de la meva vida. No hi ha motius per patir per la meva renovació”, va declarar ell mateix el 20 de novembre passat durant la Gala de les Estrelles del Futbol Català, en què va rebre el premi al millor futbolista masculí. Poques setmanes més tard, coincidint amb l’entrega del premi Barça Jugadors (11 de desembre), era el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, qui expressava el seu desig de tancar l’acord definitiu: “Tenim un jugador de futur que ha d’estar aquí. Estem parlant perquè segueixi aquí molts anys.”

Però a banda de respondre a les possibles ingerències externes, també calia adequar les condicions salarials del reusenc a l’estatus adquirit a l’equip blaugrana durant les últimes temporades. De fet, s’ha consolidat com a lateral dret titular després de la marxa de Dani Alves ara fa un any i mig. Ho ha aconseguit gràcies a la seva versatilitat, ja que sempre ha explicat que la seva posició natural està al mig del camp.

Una vegada fet el comunicat oficial de l’acord, només falta l’acte de signatura del nou contracte i la imatge del jugador encaixant la mà amb el president Bartomeu. El club blaugrana comunicarà la data els propers dies. Ahir, però, ja hi va haver una primera reacció de Sergi Roberto després de la seva renovació mitjançant les xarxes socials. El reusenc va compartir en el seu compte de Twitter el vídeo que va difondre el club repassant la trajectòria la seva jugador com a blaugrana, i hi va afegir un comentari: “Que el somni continuï! Força Barça.” Un missatge prou eloqüent de la relació emocional que té amb el Barça. De fet, des que es va integrar a la Masia ha passat per totes les categories del planter blaugrana fins a fer-se un lloc al primer equip. Va debutar el 10 de novembre del 2010, coincidint amb un Barça-Ceuta corresponent al duel de tornada dels setzens de la copa. No va ser, però, fins a la temporada 2013/14 –amb Tata Martino a la banqueta– que va tenir fitxa del primer equip. Hi va aterrar després de despuntar com a migcampista gràcies a una tècnica depurada combinada amb una condició física envejable. Per contra, ha estat com a lateral dret que s’ha fet un lloc en l’onze blaugrana des de fa un parell de temporades. Primer, a les ordres de Luis Enrique i, enguany, amb Ernesto Valverde a la banqueta. De fet, aquest curs ja acumula 25 partits oficials entre la lliga (15), la Champions (4), la copa (2) i la supercopa d’Espanya, i en 18 ha estat titular. A més, acumula un gol –contra el Betis en la primera jornada del campionat– i set assistències, apartat en el qual s’ha erigit en un dels millors de l’equip. Bons registres que li permeten tenir expectatives a l’hora de poder debutar en un mundial coincidint amb la cita de Rússia de l’estiu vinent.

30

anys

tindrà el 2022