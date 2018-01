Sense VAR, però amb Messi

Segona volta, capítol primer. El Barça enceta avui contra el Betis la segona part del campionat de lliga, i ho fa al mateix estadi on la temporada passada va veure com se li escapaven bona part de les seves aspiracions al títol. Ningú del vestidor blaugrana ha oblidat encara aquell polèmic partit de la temporada passada al Villamarín. Avui encara cou aquell gol fantasma no concedit pel col·legiat Hernández Hernández i el seu assistent, que va impedir la victòria dels de Luis Enrique. Aïssa Mandi va treure de dins la porteria una pilota que havia traspassat la línia de gol més de mig metre, però el cos arbitral es va empassar l’acció fins al fons. Allò va ser el 29 de gener passat. Un any després, el Barça torna al lloc dels fets sense el VAR ni l’ull de falcó encara instaurats en la lliga. Per fer-s’ho mirar.

Setze punts havia perdut el Barça en el seu anterior recorregut fins arribar al Villamarín. Ara hi arriba en una situació més dolça. El Barça es planta a Heliópolis com a líder indiscutible del campionat i sense haver perdut ni un sol partit. L’equip sols ha cedit tres empats en tota la primera volta, i avui fins i tot podria ampliar distàncies respecte al seu immediat perseguidor, un Atlético de Madrid que ahir es va deixar dos punts al Wanda Metropolitano en la visita del Girona (1-1). Si el Barça guanya al Benito Villamarín, el coixí de punts respecte a l’equip de Simeone ja serà d’onze.

La derrota per la mínima de dimecres passat en la copa serveix d’alerta. El Barça ha de guanyar avui per demostrar que continua fort en la lliga, i està obligat també a remuntar dijous contra l’Espanyol si vol seguir aspirant als tres títols. Els de Quique Sánchez Flores, per cert, van caure golejats 0-3 a casa contra el Sevilla. El tècnic blanc-i-blau no va reservar cap titular per al Camp Nou. Tampoc s’espera que ho faci avui Valverde. Pel que fa al Betis, Setién recupera el marroquí Zou Feddal a l’eix de la defensa, que torna després de la sanció. El dubte és qui l’acompanyarà, perquè l’algerià Aïssa Mandi, el protagonista del gol fantasma de fa un any, serà dubte fins a última hora per un petit esquinç en un turmell. Si és baixa, el català Jordi Amat serà l’alternativa. Quique Setién, a qui encara li queda un partit de sanció per complir dels tres que li va imposar el comitè, no podrà seguir el partit des de la banqueta. Mai ha puntuat encara contra el Barça en cap dels quatre precedents anteriors, ni com a tècnic del Betis ni com a entrenador de Las Palmas. El repte de ser el primer equip a derrotar el líder en aquesta lliga l’engresca. També posar fi a la seva sequera contra els blaugrana en l’aspecte personal. Setién ja va dir divendres que preferia un 6-6 que un 0-0. No fugirà del seu 4-3-3 habitual, amb Joaquín i Tello perforant la banda. Tello, per cert, s’enfrontarà per primera vegada amb el Barça. El de Sabadell es va perdre per lesió el partit de la primera jornada al Camp Nou (2-0).

El Betis arriba al duel en un bon moment després de tres victòries en els últims quatre partits. La més dolça, la de fa dues jornades per 3-5 al camp de l’etern rival. L’equip andalús és el tercer equip més golejador de la lliga (33), només superat pel mateix Barça (52) i el València (40). Però també és el tercer equip que més gols ha encaixat en la competició (36). Només el Dépor (37) i Las Palmas (46) n’han encaixat més. Via lliure per a un Luis Suárez que acumula 8 gols en els últims sis partits oficials amb el Barça i que ja va marcar allà la temporada passada. A més ha fet 7gols en només quatre partits contra els verd-i-blancs. Sempre ha marcat contra el Betis. 12 gols ha fet Leo Messi als andalusos en setze partits. I alerta, perquè l’argentí arriba enrabiat després de fallar el penal a Cornellà-el Prat.

El Barça agafarà un vol xàrter avui a dos quarts d’onze del matí destinació a Sevilla. Andrés Iniesta i Javier Mascherano, que ahir no es van entrenar amb l’equip, es queden a Barcelona. Sí que viatja Samuel Umtiti, la gran novetat en la convocatòria. Valverde ja va dir dimarts que el central francès estava molt millor de la lesió que l’ha tingut a l’ombra des que es va lesionar el 2 de desembre contra el Celta, i ahir va rebre l’alta mèdica. També hi és Paulinho. El brasiler, que va demanar el canvi contra l’Espanyol per un fort cop al peu, va provar sensacions durant la sessió vespertina d’ahir i finalment també ha estat inclòs en la llista. És destacable també la presència de Carles Aleñá, que repeteix convocatòria després dels minuts que ja va tenir al RCDE Stadium, i la inclusió de dos homes que continuen negociant el seu futur en aquest mercat d’hivern, Aleix Vidal i Gerard Deulofeu. El de Riudarenes no entrava en una convocatòria d’un partit de lliga des del 26 de novembre, en la visita a Mestalla. Yerry Mina, tot i tenir ja el transfer, també es quedarà a Barcelona, igual que l’altre fitxatge d’aquest hivern, Philippe Coutinho, que ahir ja va fer part de l’entrenament amb el grup.