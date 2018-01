“Volem guanyar la copa, però estem centrats en la lliga”

Ernesto Valverde va destacar ahir a la sala de premsa de la ciutat esportiva la importància d’obtenir un bon resultat aquest vespre al Benito Villamarín “per començar la segona volta amb bones sensacions”. La cita contra el Betis queda enmig de l’eliminatòria de quarts de la copa contra l’Espanyol, que dijous es va imposar per 1-0 en el duel d’anada al RCDE Stadium. En aquest escenari, Valverde va expressar la seva confiança en el fet que la necessitat de remuntar per seguir endavant en el torneig no distraurà els seus homes avui “perquè la prioritat és la lliga”. “Això no significa que no vulguem la copa, ho volem tot, però la lliga és el campionat que et diu com estàs durant tot un any”, va prosseguir el tècnic blaugrana per exposar que tornejos com la copa i la Champions són més susceptibles als detalls a l’hora d’avançar, o no, en les eliminatòries. “La copa és una gran il·lusió i volem guanyar-la, però estem centrats en la lliga”, va afegir el tècnic abans de concloure la frase subratllant: “Això no significa que es descarti cap competició.”

El Barça enceta la segona volta al capdavant de la taula i amb 8 punts de marge respecte a l’Atlético, que ahir es va veure sorprès pel Girona al Wanda Metropolitano. A pesar de l’ampli avantatge, Valverde va allunyar qualsevol sensació d’eufòria a l’equip: “Jo no estic eufòric i el vestidor, tampoc. Sabem que ens queda molt per patir, molt per guanyar i molts partits per jugar. I en totes les càbales sempre surt el mateix resultat: cal guanyar el partit següent.” I aquest és el del Betis, “un equip valent que vol la pilota”, va destacar Valverde. “Planteja el partit al teu camp, vol ser el dominador i una de les claus serà salvar aquesta pressió”, hi va afegir. A més, va destacar que l’equip de Quique Setién acumula una bona dinàmica de resultats positiva.

Les paraules de Valverde fan presagiar que presentarà un onze ben recognoscible més enllà de les baixes. Una d’aquestes és la de Philippe Coutinho, el flamant fitxatge d’aquest hivern. Hi ha expectatives que pugui jugar ja dijous contra l’Espanyol, però l’entrador blaugrana no va voler posar cap data “perquè en baixes per lesions et pots equivocar”. “Té un problema muscular al quàdriceps dret i cal anar amb una mica d’ull pel que fa a la mecànica del colpeig. Però el veiem bé i crec que en poc temps pot estar a punt.” També va expressar el seu desig d’anar recuperant altres jugadors durant els pròxims dies i poder dosificar alguns jugadors que han acumulat força minuts per compensar les absències: “Esperem que es vagin recuperant per descarregar de minuts altres jugadors perquè és cert que aquest gener hi ha molts partits i exigents.”

La bona notícia va ser la recuperació de Samuel Umtiti, que ahir va tornar a la convocatòria un cop superada la lesió. També Gerard Deulofeu després de moltes setmanes quedant-se’n fora per decisió tècnica. “És cert que estic optant per altres jugadors, però és susceptible de poder entrar en la llista de convocats”, ja havia comentat Valverde abans d’anunciar-se la llista.

Per contra, Yerry Mina, acabat d’aterrar a Can Barça, en va quedar fora tot i disposar ja de tota la documentació federativa. “La seva situació és com el de la resta, però és cert que és un jugador que ve d’un altre futbol i cal una adaptació. Però està entrenant bé”, va comentar Valverde a l’hora d’exposar la situació del central colombià.

Futur de Rafinha