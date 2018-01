Umtiti rep l’alta mèdica i torna a una convocatòria

Un mes i mig després, el Barça recupera el seu mur defensiu per al partit contra el Betis i dies abans del decisiu derbi contra l’Espanyol en copa. Samuel Umtiti és la principal novetat a la convocatòria de Valverde després de superar la lesió en el bíceps femoral de la cuixa dreta que es va fer contra el Celta en la catorzena jornada de lliga. El comunicat mèdic apuntava que serien al voltant de dos mesos de baixa. Un drama per a l’aficionat blaugrana.

Afortunadament, el temps de recuperació s’ha escurçat i sols nou partits s’ha perdut el francès, en els quals el Barça no ha notat en excés la seva baixa ja que Vermaelen s’ha destapat com un recanvi de garanties en l’eix de la defensa. Però Umtiti és un futbolista d’un altre nivell i se’l trobava a faltar. La parella de centrals que forma amb Piqué és una de les més fiables d’Europa i així ho demostren les estadístiques defensives del Barça. Després de l’alta mèdica de l’internacional francès, al Benito Villamarín podria tornar la parella titular en la rereguarda en un partit en què controlar els perillosos contraatacs de l’equip de Quique Setién serà clau per tractar d’aconseguir la victòria i augmentar la distància amb els perseguidors.

La baixa de Mascherano per molèsties físiques i l’acumulació de partits de Piqué i Vermaelen podrien obrir les portes de la titularitat a Umtiti per agafar ritme pensant en la tornada de dijous contra l’Espanyol. El francès es podria considerar el tercer reforç en aquest mercat d’hivern perquè torna en un dels trams decisius de la temporada, amb la copa i l’eliminatòria contra el Chelsea en l’horitzó. Valverde ja va apostar per Dembélé com a titular en el seu segon partit, quan ningú ho esperava, després de la llarga lesió i tampoc li tremolarà el pols amb Umtiti, ja que l’ha vist en bones condicions físiques durant aquesta setmana d’entrenaments. Per contra, el colombià Yerry Mina, ja amb el transfer per poder jugar però amb pocs entrenaments amb el grup, va quedar fora de la llista per decisió tècnica i haurà d’esperar per debutar amb la samarreta blaugrana.

Paulinho també hi serà