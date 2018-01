La plantilla del FC Barcelona ha celebrat un dinar al conegut restaurant Via Veneto, al carrer Ganduxer de Barcelona. La trobada ha tingut lloc un dia després de la golejada al camp del Betis i que ha deixat l’equip en una inmillorable situació en la lliga després de l’ensopegada de l’Atlético de Madrid contra el Girona. La distància amb els seus perseguidors es continua eixamplant. El dinar de germanor també ha servit per conjurar-se de cara al partit de tornada dels quarts de final de la copa del Rei que enfrontarà el Barça amb l’Espanyol al Camp Nou. Els de Valverde necessiten remuntar el gol de Melendo en l’anada. El dinar, possiblement, també ha servit per acomiadar Mascherano, que abandonarà l’entitat els propers dies.