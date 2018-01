El pitxitxi és blaugrana

El del Betis va ser el quart partit de lliga seguit en què van marcar tots dos

Diumenge al Benito Villamarín, i per quarta jornada seguida, tant Leo Messi com Luis Suárez van estar entre els golejadors del Barça. I tots dos, a més, per partida doble. Dues dianes més al compte personal de cada un, aconseguides en menys de mitja hora –en el minut 64 l’argentí va fer el 0-2 i en el 89 l’uruguaià va completar la maneta de gols–, que no fan altra cosa que consolidar-los encara més al capdavant de la classificació de màxims artillers del campionat. Messi és el pitxitxi destacat de primera, amb un total de 19 dianes quan tot just ha començat la segona volta i Suárez, tot i que va començar el curs molt lluny dels seus registres golejadors habituals, ha recuperat el seu millor olfacte i ja en suma 15, i això que s’ha perdut tres de les vint jornades. Sense Neymar, ells dos s’han posat l’equip a l’esquena en l’apartat golejador, amb la col·laboració també de Paulinho, autor de 8 dianes, totes en la lliga.

Molt per sota estan els seus perseguidors, com Iago Aspas, que ha aconseguit 12 gols des que ha començat la lliga, i Stuani i Zaza, que n’acumulen 10. Tret de sorpresa, doncs, tot fa preveure que els que són els dos últims guanyadors del trofeu Pichichi –Messi el va aconseguir la temporada passada, amb 37 gols, i Suárez fa dos cursos, amb 40 gols, cosa que els va valer també per guanyar la Bota d’Or– es disputaran el d’enguany. Si així acaba passant i un dels dos n’és el vencedor, serà el tercer any seguit amb un Pichichi d’un mateix equip, cosa que no succeeix des de fa trenta anys, quan Hugo Sánchez, que l’any 1985 va ser màxim golejador de lliga amb l’Atlético de Madrid, també ho va ser els tres anys següents, tot i que vestint la samarreta del Madrid.

Vencedor del Pichichi en quatre ocasions, si Messi repeteix aquesta temporada, entrarà en el selecte grup de jugadors que han estat màxims golejadors de la lliga espanyola cinc cops o més i que ara mateix només formen Di Stéfano, Quini i Hugo Sánchez (tots tres el van guanyat cinc vegades) i Telmo Zarra, que el va guanyar sis cops i lidera aquest rànquing. Tot un repte per a Messi, que després d’haver renovat fa només uns mesos fins al 2021, aspira a situar el seu nom tan amunt com sigui possible en aquesta classificació històrica del trofeu Pichichi. De moment, la constància és la millor arma del 10 blaugrana per aspirar a repetir trofeu. Ha vist porteria en onze de les vint jornades que ha disputat, amb un pòquer contra l’Eibar, un hat-trick contra l’Espanyol i tres doblets, a Mendizorrotza, contra Las Palmas, i diumenge a la capital andalusa, com a grans fites. De les últimes set jornades, a més, ha marcat en sis.

Més en ratxa està encara Luis Suárez, que ja encadena un total de set partits de lliga marcant, en els quals ha fet una desena de gols. Xifres que l’han disparat en la llista de màxims golejadors per anar-se apropant a poc a poc a les del seu company i gran amic Messi. El davanter charrúa, de fet, ha igualat la seva millor ratxa de jornades de lliga seguides marcant, cosa que ja va assolir en la seva segona temporada al Barça, en què va guanyar precisament el Pichichi. Diumenge, al Camp Nou contra l’Alavés, doncs, –abans, dijous, hi ha la tornada del derbi en la copa–, Suárez té l’oportunitat d’assolir la que seria la seva millor ratxa golejadora en la lliga espanyola. Tot plegat, només uns mesos després que el 9 blaugrana passés el seu pitjor moment des que va arribar al Barça l’estiu del 2014. Almenys, pel que fa a l’aspecte golejador. I és que des del gol que va fer al Wanda Metropolitano, el 14 d’octubre i que va servir per sumar un valuós punt, Suárez es va passar cinc partits sense veure porteria i un total de 478 minuts en blanc, fins que al camp del Leganés es va refer en ser l’autor de dos gols –contra el Dépor i a Anoeta, a banda de diumenge, també va fer doblet– dels tres del conjunt de Valverde, un dels grans defensors de l’uruguaià durant aquelles setmanes sense els seus gols, en què no va deixar de destacar tota la feina que feia per a l’equip. I és que l’aportació de Suárez va molt més enllà de gols. Sense anar més lluny, ho va demostrar també diumenge al Villamarín, on va assistir Rakitic en el primer gol i Messi en el quart. Quatre assistències acumula l’uruguaià en la lliga. Lluny, de moment, de les nou que ha repartit Messi en el campionat, les mateixes que Pione Sisto (ningú n’ha donat més). Una parella, en definitiva, generosa, però alhora implacable i ambiciosa quan la porteria contrària se’ls posa al davant. I el gran beneficiat n’és el Barça, que va embalat cap al títol de lliga.