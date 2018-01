El Sevilla és optimista que podrà fitxar Aleix Vidal

El FC Barcelona va fer públic dilluns l’acord amb l’Inter de Milà per la cessió amb opció de compra de 35 milions més en 3 en variables de Rafinha, que ja s’ha acomiadat dels seus companys. Uns dies abans es va confirmar l’adeu d’Arda Turan i avui Javier Mascherano també tindrà un comiat institucional, mentre que l’oficial serà demà al Camp Nou contra l’Espanyol. L’operació sortida en aquest mercat d’hivern, per tant, es pot dir, independentment de les condicions econòmiques dels adeus, que està sent bastant positiva perquè s’ha trobat una sortida a molts dels jugadors que no entraven en els plans d’Ernesto Valverde.

Queden, en principi, dos casos per resoldre, el d’Aleix Vidal i el de Gerard Deulofeu. Pel que fa al de Puigpelat, les converses no estan tan aturades com pot semblar. El Sevilla i el Barça mantenen un estira-i-arronsa en què cada un defensa les seves posicions. Els dos clubs estan d’acord que l’opció de compra sigui obligatòria, però el Barça vol una quantitat que li permeti amortitzar gairebé tot el fitxatge –18 milions més 4 en variables–, mentre que els andalusos no arriben a aquestes xifres. Han ofert pagar 2 milions d’euros per tenir-lo cedit fins al 30 de juny i, després, 6 milions més com a traspàs, amb el condicionant que l’equip es classifiqui per a la Champions League. Caldrà trobar una entesa, perquè Aleix Vidal té molt clar que si marxa del Barça vol que la seva principal opció sigui el Sevilla. Des del seu entorn, i també des del club, són optimistes que es podrà tancar l’operació, encara que sigui a última hora de l’últim dia. El Sevilla, per si de cas, s’està cobrint les espatlles i està treballant amb alternatives. Dos d’aquests plans B són Bruno Peres, de la Roma, i Youssouf Sabaly, del Girondins de Bordeus. El jugador agrada molt a Montella, que ja el va intentar incorporar quan entrenava el Milan.

Amb Deulofeu sí que hi ha més dificultats per trobar-li equip. Quan semblava que el Nàpols l’acabaria fitxant, els van entrar els dubtes sobre el seu rendiment i van aturar l’operació. Va tornar a tenir minuts contra el Betis i si no se li troba una sortida que li convingui no es pot descartar que es quedi.