Expectants amb Coutinho

Després de tenir ahir un dia de descans, la plantilla blaugrana reprèn els entrenaments aquesta tarda per acabar de preparar el derbi de demà contra l’Espanyol, corresponent a la tornada dels quarts de la copa. Una cita farcida d’atractius després que l’eliminatòria quedés oberta amb l’1-0 registrat la setmana passada al RCDE Stadium, que obliga els d’Ernesto Valverde a remuntar per seguir endavant en el torneig. A més, hi ha expectatives que Philippe Coutinho, el flamant fitxatge del Barça d’aquest mercat d’hivern, pugui debutar amb la samarreta blaugrana. Valverde serà qui digui l’última paraula, començant per si l’inclou en la llista de convocats que ha d’anunciar aquest vespre després de la sessió preparatòria. Si es prefereix ajornar uns dies més l’estrena del migcampista, que arrossegava una lesió al recte de la cuixa dreta quan va fitxar procedent del Liverpool (8 de gener), apareix una nova data: la de diumenge contra l’Alavés, també al Camp Nou. Les sensacions del mateix jugador en l’entrenament d’avui tindran força a dir en la decisió.

El fet que el brasiler ja s’hagi exercitat amb el grup durant els últims dies augmenta les possibilitats que demà pugui tenir els seus primers minuts a la gespa com a blaugrana. L’evolució en relació amb les molèsties ha estat positiva i, per tant, l’alta mèdica ha d’estar al caure. De fet, el cap de setmana passat, en la roda de premsa prèvia al duel contra el Betis, ja se li va preguntar a Ernersto Valverde si Coutinho podria debutar contra l’Espanyol. “Està progressant bé i crec que en pocs temps podria estar a punt. No se si dijous, però estimem que d’aquí a poc entri en la dinàmica de l’equip”, va comentar el tècnic, sempre prudent a l’hora de fixar dates en aquest aspecte. De fet, va comentar que “cal tenir una mica d’ull”, ja que la zona afectada incideix en el mecanisme del xut. En aquest sentit, la intensitat que suposa un derbi pot influir a l’hora d’optar per allargar uns dies més la recuperació i ajornar l’esperada estrena per al duel de diumenge contra l’Alavés, també al Camp Nou.

A l’hora d’avançar el dorsal que lluirà Coutinho, les informacions que ja assenyalaven que seria el 14 es van consolidar ahir després que el club blaugrana anunciés per a aquest matí un acte de comiat de qui ha estat el seu propietari durant les últimes vuit temporades, Javier Mascherano. Un dorsal amb una gran càrrega simbòlica –sempre anirà lligat a Johan Cruyff– i que ara lluirà el fitxatge més car de la història del club blaugrana –uns 160 milions d’euros entre fixos i variables–, cridat a ser un dels millors socis de Leo Messi en les properes temporades.