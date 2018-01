El millor especialista

Minut 84 de partit al Camp Nou, empat a un gol contra l’Alavés i falta a la frontal xiulada per Iglesias Villanueva sobre Paco Alcácer en una posició gairebé immillorable per a un especialista a pilota aturada com és Leo Messi. El crac argentí no va desaprofitar l’oportunitat i, amb un colpeig impecable, amb la potència justa, molt d’efecte i ajustat d’allò més al travesser, va superar sense problemes la tanca rival i Pacheco per culminar així la remuntada contra el conjunt vitorià, sumar tres punts més i encadenar la setena victòria del Barça en el campionat.

Amb aquest golàs de falta, a més, el deu blaugrana va tornar a fer història i va ampliar un cop més la seva llegenda, ja que va esdevenir, tal com va reflectir LaLiga en el seu compte oficial de Twitter, el jugador amb més gols marcats de falta (20) en els últims 25 anys del campionat espanyol, superant Cristiano Ronaldo, que n’acumulava 19. Ja es pot dir, doncs, amb els números a la mà, que l’argentí és el millor futbolista de l’actualitat en la lliga pel que fa als llançaments de falta, que és una de les moltes grans qualitats que té i que més ha anat polint també amb el pas dels anys fins al punt de ser també un dels millors del món en aquest apartat.

“Els porters no saben per on xutarà i s’espanten.” És el que deia de Leo Messi un altre especialista a pilota aturada, l’exblaugrana Ronald Koeman, fa cosa d’un any en una entrevista en aquest mateix diari poc després que l’argentí l’igualés pel que fa a gols marcats de falta amb la samarreta blaugrana. L’holandès, content pel fet que fos Messi qui igualés el seu rècord, en va fer un total de 26, sent fins llavors el blaugrana amb més gols de falta de la història. Ara, l’argentí, entre totes les competicions i comptant el que va fer aquest diumenge, ja en suma un total de 30.

Fa dos anys, el seu rècord