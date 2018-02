El derbi dels Gerards

Deslluït futbolísticament per la pluja intensa que va caure durant tot el partit, el Barça i l’Espanyol van firmar l’empat en un derbi intens, com els d’abans, en què els nervis van estar a flor de pell sobretot en els últims minuts del partit, després que Gerard Piqué igualés el gol de Gerard Moreno. Precisament, els protagonistes van ser dos futbolistes fets als dos planters i que tan bé simbolitzen l’arrelament als seus respectius clubs. Tots dos, els Gerards, ja havien estat protagonistes en la prèvia, Piqué per encendre els periquitos amb el seu “Espanyol de Cornellà” –que li ha costat l’obertura d’un expedient d’antiviolència–, i Moreno per contestar-li que mirés l’escut de l’Espanyol per deixar-li clar que són de Barcelona.

Valverde va fer rotacions a l’equip. Ja havia advertit en la prèvia que tindria en compte tot el que ha d’arribar, dijous es juga la classificació per a la final de la copa a Mestalla i el Chelsea ja apareix en l’horitzó, i també tot el que acumulen a les cames a causa d’un mes de gener que va estar farcit de partits. I el febrer no serà una excepció. El que sí que ningú esperava, però, és que Leo Messi descansés. L’argentí no era suplent en un derbi de lliga des del 19 d’abril del 2008. També va tornar a deixar els dos laterals titulars a la banqueta, Sergi Roberto i Jordi Alba, i els seus llocs els van ocupar Semedo i Digne. Al mig del camp, el descans va ser per a Rakitic mentre que Paulinho va recuperar la titularitat. En el recuperat 4-3-3, Alcácer, una altra novetat, es va situar a la banda dreta, i Coutinho, a l’esquerra.

Sense Javi Fuego, Quique Sánchez Flores va abandonar el sistema amb cinc migcampistes dels últims partits per fer entrar Baptistão i intentar guanyar així una mica de presència ofensiva. La falta de gol és un dels problemes que arrossega l’Espanyol aquesta temporada.

Com era d’esperar, el Barça va tenir el domini de la pilota malgrat que les condicions del terreny de joc no van ser les millors per culpa de la pluja que va caure durant tot el partit damunt la gespa. Els blaugrana tocaven i tocaven la pilota, dominaven territorialment, però d’ocasions, més aviat, n’hi va haver poques. Una centrada de Paco Alcácer que va rematar molt forçat Luis Suárez, una falta llunyana de l’uruguaià i la més clara, un travesser de Coutinho després d’un xut de rosca excel·lent. Era el minut 21, amb tot el públic aplaudint. Curiosament, el brasiler ha estat l’únic futbolista que ha marcat en aquest minut. Va ser el 33è xut que el Barça estavella al pal aquesta temporada.

L’Espanyol, ben ordenat, intentava generar perill a través de la recuperació i de sortides ràpides, tot i que Baptistão va ser l’únic que va rematar en els primers 45 minuts. El primer xut el va resoldre bé Ter Stegen i en la segona, la seva rematada de cap a centrada de Marc Navarro va sortir per sobre del travesser. Els blanc-i-blaus van protestar molt una jugada en què Piqué, xiulat durant tot el partit, va fer caure Gerard Moreno quan encarava porteria. Gil Manzno va interpretar que la càrrega havia estat legal.

El segon temps va començar amb la gespa cada cop pitjor, cosa que dificultava la circulació de la pilota, amb Messi i Sergi Roberto escalfant a la banda i amb un gol ben anul·lat a Gerard Moreno perquè la pilota havia sortit per la línia de fons abans. Valverde va anar pel partit i els va fer entrar tots dos poc abans del minut 60. La pluja cada cop era més intensa, el camp no drenava gaire bé i a la zona central era complicat jugar. Sánchez Flores també va posar més pólvora retirant Jurado i fent entrar Sergio García. Luis Suárez va posar a prova Diego López amb una rematada tova.

Tal com estava el partit, qualsevol errada els hauria pogut condemnar i això és el que li va passar al Barça. Un error de Digne en la sortida –ahir va ser esbroncat més d’un cop per Busquets i Umtiti– va permetre que Sergio García fes una centrada al cap de Gerard Moreno perquè el de Santa Perpètua de Mogoda s’estrenés contra el Barça i signés el seu novè gol en la lliga. Poc després, el lateral francès, amb molèsties al braç, va deixar el seu lloc a Alba. Igual que contra l’Alavés, Valverde es va veure obligat a canviar els dos laterals.

Tal com estava el partit, la pilota aturada era la millor manera d’arribar al gol i va ser així com Piqué va aconseguir firmar l’empat. Messi va llançar la falta lateral perquè el central, l’enemic número u de l’Espanyol, marqués. Celebració amb dedicatòria a l’afició espanyolista, a la qual va fer callar. Just després, Gerard Moreno es va voler prendre la justícia per la seva mà i li va fer una entrada molt lletja que li va costar la groga i que va propiciar que es formés una petita picabaralla entre alguns jugadors.

El resultat ja no va variar, el Barça va aconseguir salvar la seva imbatibilitat i Valverde entrar en la història del club en mantenir l’equip invicte quan ja s’han disputat 22 jornades. Brutal.