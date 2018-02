El moment de Yerry Mina arriba en un duel decisiu

Tant sí com no, Ernesto Valverde no tindrà més remei que comptar amb Yerry Mina de cara al partit de tornada de les semifinals de la copa del Rei contra el València. La lesió de Gerard Piqué contra l’Espanyol, combinat amb el fet que Thomas Vermaelen encara no estigui al cent per cent recuperat de la lesió que es va fer al camp del Betis, deixen el tècnic blaugrana sense més opcions que fer debutar el central colombià fitxat en aquest mercat d’hivern procedent del Palmeiras. Tot el que sigui no comptar amb Mina seria fer experiments i deixaria molt tocada la moral del defensa, que des que va ser presentat oficialment el 13 de gener encara no ha pogut jugar ni un minut malgrat que ha entrat regularment en les convocatòries.

Des que va arribar, Valverde sempre ha manifestat que volia ser molt prudent amb la introducció de Yerry Mina a l’equip perquè el colombià venia d’una lliga, la brasilera, molt diferent, i acostumar-se al joc del Barça encara hi afegia un plus de dificultat. El tècnic va lamentar que pel fet d’arribar a l’hivern, en plena competició i amb partits complicats de lliga i les eliminatòries de copa, no havia tingut la possibilitat de donar-li minuts per accelerar el procés d’adaptació. Valverde percep que Mina pot ser un jugador útil per a l’equip per la seva competitivitat, però encara el veu un pèl verd per jugar des de l’inici.

D’opcions, i més en una plantilla com la del Barça, sempre n’hi ha. La més normal seria confiar en Yerry Mina, un jugador del primer equip i recanvi natural de Piqué després de la marxa de Mascherano a la lliga xinesa. Si Valverde no veu clar fer-lo debutar en un partit en què hi ha en joc la possibilitat d’arribar a una final, sempre té l’opció de recórrer al filial i fer jugar David Costas, que ja es va estrenar amb el primer equip en l’eliminatòria de copa contra el Múrcia. Aquesta seria també una opció lògica, encara que deixaria bastant en dubte la situació de Mina, una aposta de la secretaria tècnica del FC Barcelona.

Una altra opció és canviar jugadors de posició. Hi ha dos perfils molt definits en aquest cas. La primera solució seria que Busquets endarrerís la seva posició a l’eix central i que Rakitic i Sergi Roberto fessin de mitjos centre. És una alternativa que seria vàlida perquè ajudaria en la sortida de la pilota, però tindria el hàndicap de la lentitud. Seria una opció d’emergència i un punt fora de lloc. L’altra solució que podria estudiar Valverde seria recol·locar Digne a la posició de central. Aquesta alternativa també comporta alguns problemes. Per començar, el francès té una fissura a la mà i caldrà veure si estarà disponible per jugar a Mestalla. L’altre problema és que, com que és un esquerrà tancat, obligaria Umtiti a desplaçar-se al lateral dret i s’hauria de perfilar diferent per aprofitar la seva bona sortida de pilota. A banda, és clar, de la poca entesa que hi podria haver entre tots dos i els automatismes que Digne desconeix de la posició de central.

En els propers dies Valverde haurà de prendre alguna decisió; però, sigui quina sigui, és clar que caldrà treballar-la en els propers entrenaments. El Barça es juga contra el València una plaça en la sempre desitjada final de la copa. Mantenir la porteria a zero i marcar un gol ha de ser un objectiu prioritari.