De la crispació del derbi a l’hostilitat de Mestalla

Insults greus de Sergio García a Umtiti, amb posteriors disculpes públiques del jugador de l’Espanyol en el seu compte d’Instagram, trifulga pujada de to a la porta dels vestidors, entrada realment lletja de Gerard Moreno a Gerard Piqué –amb lesió inclosa del central blaugrana–, picabaralla generalitzada entre futbolistes dels dos equips amb groga final per a Jordi Alba, gest provocador del mateix Piqué en la celebració del gol de l’empat fent callar el RCDE Stadium, carícia al rostre de Messi gentilesa de Víctor Sánchez, guerra dialèctica durant tota la setmana a les zones mixtes i en les rodes de premsa, càntics ofensius per part d’algun sector de la graderia tant a Cornellà-el Prat com al Camp Nou, demanda de l’Espanyol a antiviolència, expedient obert a Piqué i a Busquets... La llista és llarga. La trilogia de derbis Espanyol-Barça i Barça-Espanyol de les últimes setmanes ha deixat desenes d’imatges, i la majoria han arribat a sobrepassar els límits del marc de la rivalitat entre els dos clubs. La tensió del derbi va arribar al punt àlgid diumenge, en el tercer capítol. Però el Barça continuarà instal·lat en aquest clima hostil aquesta setmana. De la crispació viscuda a Cornellà-el Prat a l’ambient bèl·lic que l’espera dijous a Mestalla.

La premsa de València s’ha encarregat d’escalfar la tornada de les semifinals de la copa. Si fa uns dies Sergi Roberto era portada al diari Superdeporte, ahir l’objectiu número u del rotatiu era Luis Suárez. Qui li hauria dit a Roberto que seria portada a la capital del Túria... La seva entrada a destemps a Andreas Pereira en l’anada al Camp Nou va ser titllada de “salvatjada” a Superdeporte. El diari demanava, a més, càstig d’ofici per part del comitè. Les paraules de Marcelino i Gabriel Paulista [“Al Camp Nou jugues contra el Barça i contra l’àrbitre”] van servir també de guspira per encendre més la flama, i ara l’últim article sobre Suárez no fa més que acabar d’escalfar l’ambient. “Les trampes de Luis Suárez.” El titular de l’article deixa poc marge al dubte. En el text s’afirma que el vestidor del València veu el 9 del Barça com un futbolista “rabiós” i “trampós”. “Pega amb el vistiplau dels àrbitres” i “va per lliure sense corretja” són algunes de les altres perles que deixa l’article, en què, a més, es recullen diversos episodis en què Suárez ha tingut friccions amb defenses de la lliga com ara Djené, Schär, Lombán, Filipe, Alexis i Ramos. També ressusciten el cara a cara que va tenir amb el valencianista Abdennour fa dues temporades. La campanya anti-Suárez està servida.

Al Barça l’espera un partit difícil a Mestalla, un estadi d’on en la seva última visita va sortir especialment perjudicat amb aquell gol fantasma no concedit a Leo Messi, en què la pilota va traspassar clarament la línia.

Especialment amb compte haurà d’anar Suárez. La premsa valenciana li ha posat l’estigma al damunt. I alerta, perquè si veu una groga es perdria la final contra el Leganés o el Sevilla. L’uruguaià ja es va perdre la final de l’any passat, contra l’Alavés, per aquesta circumstància. Tenint en compte això i els minuts que acumula, no està descartat que Valverde el reservi. Canvi de rol amb Messi respecte al partit de Cornellà. Ja ho veurem.