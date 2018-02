Coutinho era feliç al Liverpool, i no té el més mínim mal record de la seva etapa a Anglaterra. Ara bé, el seu somni era vestir la samarreta del FC Barcelona i va lluitar durant força temps perquè aquest desig es fes realitat. “Jo volia venir al Barça. Ho vam intentar de totes les maneres a l’estiu, però no va ser possible, i em vaig quedar treballant al Liverpool fins ara”, va afirmar en una entrevista al programa Fora de joc de 8TV. La seva insistència per fitxar per l’equip blaugrana es deu, sobretot, a les ganes que té d’aixecar copes, i entenia que al Barça ho tindria molt més fàcil que no pas si es quedava al Liverpool, on amb prou feines ha pogut ampliar el seu palmarès en els cinc anys en què hi va jugar. “Tinc moltíssimes ganes de guanyar un gran títol. Per això he vingut al Barça. Vull escriure la meva història aquí i aixecar molts títols”, va dir.

Aquesta temporada Coutinho només pot participar en partits de lliga i també en els de copa del Rei –en queden dos com a màxim si demà es classifiquen per a la final–, perquè ja va jugar a Europa amb el seu anterior equip. Malgrat aquesta circumstància, el jugador va voler venir igualment en el mercat d’hivern perquè entén que amb el Barça ja té molts anys per disputar la Champions. Tot i això, li sap “greu”, però afegeix que si aquesta temporada s’aixeca el títol, també se’l sentirà com a propi: “Si la guanyem aquest any, la sentiré molt meva i la celebraré, perquè formo part del grup.”

De moment ha participat en dos partits de lliga –156 minuts– i en els dos ha estat titular i també en dos partits de copa del Rei –54 minuts–. En el derbi a Cornellà-el Prat va estar a punt d’estrenar-se com a blaugrana, però la seva rosca es va estavellar al travesser. “Tinc moltes ganes de marcar el primer gol amb el Barça, però encara no sé com el celebraré. Espero que arribi aviat”, va assenyalar Coutinho. En els pocs partits en què ha participat, Valverde l’ha fet jugar tant a la banda esquerra com a la dreta, encara que el brasiler reconeix que on es troba més còmode és a l’esquerra: “Per l’esquerra he jugat moltes més vegades en la meva carrera, però puc jugar a qualsevol posició i intento adaptar-me al que em demana el mister i al sistema tàctic del Barça.”

Finalment, va reconèixer que no el va preocupar quin dorsal se li assignava, però que està content amb el 14 pel simbolisme que té al Barça: “M’agrada perquè és històric. No em vaig preocupar gaire de quin número de samarreta escollir. M’importava més entrar de seguida en la dinàmica de l’equip.”