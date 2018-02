Piqué no empitjora, però descansarà per precaució

Amb la cinquena final consecutiva de copa en joc, arriscar a Mestalla era quasi una obligació per a Piqué. Un cop assolit l’objectiu, és moment per donar descans al seu castigat genoll dret. “Ell es trobava bé. Durant el partit, però, ha notat una mica de sobrecàrrega i he decidit que era millor substituir-lo per donar-li descans”, va assenyalar Valverde després del partit contra el València. L’esforç i el compromís de Piqué van ser màxims, fins al punt de veure’l sofrir en alguna acció del joc com ara refusar una pilota a córner. La seva capacitat de suportar el dolor va arribar fins al minut 83, quan el tècnic blaugrana va fer debutar Yerry Mina per donar descans a Piqué i evitar una lesió major, un cop l’eliminatòria estava resolta.

Ahir, els serveis mèdics del club van fer noves proves al central barceloní i la bona notícia va ser que la petita lesió al genoll dret no ha empitjorat. Per precaució, Piqué no es va entrenar amb el grup i tot indica que descansarà demà contra el Getafe per afrontar els complicats duels contra l’Eibar, en la lliga, i el Chelsea, en la Champions, en plenes condicions físiques. Valverde no voldrà arriscar per segon partit consecutiu amb el central i haurà d’alinear una nova parella per a l’eix de la defensa. La baixa per acumulació de targetes d’Umtiti i la lesió de Vermaelen –que continua sense entrenar-se amb el grup– dificulten aquesta elecció. Yerry Mina és l’únic central de la primera plantilla en perfectes condicions i s’estrenarà com a titular al Camp Nou contra el Getafe.

L’acompanyant del colombià serà el gran dubte, però queda clar que Valverde haurà d’apostar per un central del filial o reconvertir un jugador de la primera plantilla. Digne podria ser l’opció més probable, tal com ha assenyalat Valverde en alguna roda de premsa. Semedo i Busquets poden ser les alternatives del primer equip al francès. El central del filial David Costas té menys possibilitats de formar parella amb Mina, ja que ahir no va estar present en l’entrenament dirigit per Valverde i avui el Barça B disputa un partit important contra l’Alcorcón al Miniestadi. L’opció del gallec, però, no està totalment descartada, ja que Gerard López no donarà la llista de convocats del filial fins avui.