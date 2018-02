“La dimensió del Barça no la té cap altre club”

Luis Suárez i Paulinho m’estan ajudant, però la plantilla és com una gran família i això ajuda quan ets nou El Barça és diferent, per com juga, per com s’entrena. M’han sorprès els rondos, no fallen ni una passada Conec el Chelsea i seran dos partits molt complicats. Defensen bé i els seus davanters són molt perillosos

Philippe Coutinho Correia (Rio de Janeiro, 12 de juny del 1992) va aterrar a can Barça com a regal de Reis per als culers. Un mes després, diu que encara està en procés d’adaptació a un club que segons ell és diferent a tots. Dijous passat, a Mestalla, ja va ser important per classificar els de Valverde per a la final de la lliga de campions. Un premi a la seva perseverança. El Liverpool va impedir que arribés l’estiu passat, però ell va insistir i aquest gener va veure complert un somni.

Ja fa més d’un mes que va arribar. Quan va aterrar, la lliga semblava molt fàcil, però després dels dos últims empats, l’avantatge s’ha reduït fins als set punts. Com ho veuen ara?

La lliga no és un campionat fàcil, ja ho he pogut comprovar. Ja he pogut veure que tots els partits són complicats i que qualsevol equip et pot fer mal. El que hem de fer és seguir sumant punts, sense mirar l’avantatge que tenim, per al final aconseguir el que volem, que és el títol.

Però suposo que no la veuen perillar, no?

Sabem que l’any és llarg i que hi ha molts partits. Que guanyar la lliga mai és fàcil. Nosaltres hem de continuar treballant cada dia per guanyar tots els partits.

El partit de dijous contra el València va servir per classificar-se per a la primera final i vostè va fer el seu primer gol. Un dia per no oblidar?

Segur! El meu primer gol, va ser un dia inoblidable. Sempre havia volgut que arribés aquest moment. Estic treballant dur perquè les coses em surtin bé. El meu primer gol va ser molt important, perquè era el primer i pel que significava. Ara en vull fer més. He de seguir.

Què es va sentir? Va ser un gol que gairebé donava el pas a la final.

Molta felicitat. És una sensació única quan marques un gol, i el primer amb la samarreta del Barça encara et provoca una sensació més bona. Jo espero ajudar l’equip amb bastants gols.

A Mestalla, el primer gol. Com recorda el dia del debut? Va ser contra l’Espanyol i la gent li va oferir una gran rebuda.

Em van rebre molt bé i els estic molt agraït. Amb una gran ovació i amb càntics. Va ser un partit en què estava molt ansiós, la veritat. Era el primer, complia un somni que sempre havia tingut. Ara espero que quan jugui estigui sempre preparat per poder donar alegries a l’afició.

Com va la seva adaptació a un club nou, als companys nous, al nou estil?

Tothom m’ha rebut molt bé, jugadors, cos tècnic i afició. Ara he de treballar dur. Són mètodes diferents i estic aprenent i adaptant-me a com funciona tot aquí, però estic molt content. Pots venir d’un gran club, però aquí hi ha moltes coses diferents. La dimensió del Barça no la té cap altre club.

Vostè venia d’un gran club com el Liverpool, però pel que diu, res a veure amb el Barça.

Sí, el Barça és molt diferent, un club especial. El club és immens, això no cal que ho digui. Moltes coses són diferents, com funciona, la manera de jugar, d’entrenar-se. He de treballar molt per adaptar-m’hi.

Què l’ha sorprès més, fins ara?

Moltes coses, però els entrenaments són espectaculars. La qualitat dels jugadors d’aquesta plantilla és brutal. Tothom ho pot veure en els partits, però els entrenaments són una passada. Com de ràpid va la pilota, en els rondos és molt difícil que fallin amb la pilota. Jo no estic gaire acostumat a això i estic molts cops al mig encara que a poc a poc en vaig quedant fora! [riu].

Luis Suárez l’està ajudant molt en aquest inici?

Sí, molt. Però no només ell. Tot l’equip em va rebre molt bé, també a Yerry Mina. És una plantilla molt bona, formada per molt bona gent. És com una gran família, i això ajuda i és important per als nous quan arriben.

Però el fet que ja conegués Suárez (van coincidir al Liverpool) és un plus afegit?

Sí, sí, el coneixia. També Paulinho. M’estan ajudant.

Suárez és molt amic de Messi i ara s’ha se’ls ha pogut veure diverses vegades a tots tres junts. Messi és com se l’imaginava?

Sí. És increïble al camp, no fa falta dir res. És el millor del món. Fora del camp és molt tranquil i estic molt content de viure aquests moments amb ells i també amb l’Andrés, un altre gran jugador i un gran capità, i els altres.

Quan s’entrena amb ell, veu que Messi és millor del que pensava?

És increïble. En cada entrenament fa coses que no pots ni imaginar. I ho fa sempre molt fàcil. Tu ho veus i penses que és fàcil de fer, però fa coses que només pot fer ell. Que la resta de futbolistes no podem fer.

Jugar al seu costat és un dels motius pels quals volia venir al Barça?

És clar! Jugar amb ell, perquè no tothom pot tenir aquesta oportunitat, i això em motivava bastant. I també em motivava molt aquest club. Sempre havia volgut venir, és un somni estar al Barça. La seva grandesa, tot el que ha guanyat, la manera de jugar, l’estil, la història.

Què li està demanant Valverde en aquests primers partits?

Estic tot just aterrant. Em diu què he de fer i quines funcions vol que faci al camp. M’està guiant en aquests inicis.

És cert que se sent més còmode jugant a la banda esquerra?

Sempre dic que el que he de fer és estar sempre preparat i treballar, creixent i aprenent per quan estigui al camp aprofitar les oportunitats. La posició és un tema de l’entrenador, perquè de vegades necessitarà que jugui en un lloc i d’altres, en un altre. Jo he d’estar bé.

Amb el Brasil juga més per la dreta.

Sí. Intento fer el que l’entrenador em demana i sempre treballo molt en qualsevol posició.

Perquè va escollir el Barça, al marge de jugar al costat de Messi, malgrat estar en un equip important com el Liverpool i en una gran lliga com l’anglesa?

Sempre havia somiat en aquest club, sempre ho he dit. El que em motivava era venir aquí i tenir la possibilitat de guanyar títols, que és el que més em motiva cada dia. He vingut al Barça per guanyar tots els títols.

I està convençut que ja podrà guanyar títols aquest any?

Estem tots treballant molt i jo em motivo cada dia pensant que sí. La veritat és que la lliga està ben encarrilada i estem en la final de la copa. Anem pel bon camí.

Veu la plantilla convençuda que serà així?

Sí, hi estem tots molt ficats, donant el cent per cent en els entrenaments i en els partits per poder complir tots els objectius. Hauríeu de veure com s’entrena la gent d’aquesta plantilla.

Abans de fitxar pel Barça va tenir altres ofertes, per exemple del PSG, on hi ha el seu amic Neymar...

El tema de les ofertes sempre el deixo en mans del meu representant, però quan vaig escoltar Barça no m’ho vaig pensar dues vegades. Vaig donar ordres que només escoltessin aquesta oferta. Era o Barça o res.

Des de quan va saber que el Barça el volia?

Ja feia temps que es deia, sobretot la premsa. Però quan la cosa va anar de debò va ser l’estiu passat, i jo vaig dir que volia venir.

Va ser una gran decepció no poder fitxar a l’estiu?

Jo en tenia moltes ganes i des del principi vaig deixar molt clar a totes les parts implicades que volia venir al Barça. El Liverpool ho sabia, però per algunes raons no va reeixir i vaig haver d’estar uns mesos més allà.

Va pensar en algun moment que se li escaparia l’oportunitat que tant havia somiat?

Això mai se sap. D’un equip com el Barça, que és un dels equips més grans del món, mai saps si tornaràs a tenir l’oportunitat. Per això vaig volia venir a l’estiu. No va ser possible i només em quedava treballar molt per tenir la possibilitat de venir al gener. Continuar jugant bé perquè el Barça no s’oblidés de mi.

De fet, va treballar tan bé que les seves xifres en aquests mesos van ser molt bones.

Sí, van ser bons mesos. Sabia que havia de treballar el doble. Vaig treballar molt fort, vaig fer gols i vaig ajudar molt l’equip.

El dia de la seva presentació hi havia tota la seva família. Per a vostè són un puntal, no?

Sí, per a mi, i també per a ells, va ser important que hi fossin aquell dia. El meu pare i els més pròxims a mi saben les moltes ganes que tenia de venir al Barça. Soc una persona molt familiar. Som una família molt unida i era important que tots hi participéssim.

Ja havia viscut a Barcelona quan jugava a l’Espanyol, així que no li costarà adaptar-se a la ciutat. Quan va marxar, pensava que tornaria algun dia per jugar al Barça?

No, mai ho vaig pensar. En aquell moment, era propietat de l’Inter i el Barça sempre va ser un equip en què jo desitjava jugar, però sabia que estava lluny. Somiava tornar cap aquí, però no sabia que ho acabaria aconseguint.

Aquest any no la podrà jugar, però suposo que un dels objectius que tindrà durant tots aquest anys de contracte és guanyar la Champions.

Segur. Per mi és una gran competició i tinc motivació i ganes de poder-la guanyar algun dia. Aquest any no la puc jugar, però espero poder disputar-la en els propers anys. I que els meus companys la guanyin també aquesta temporada.

Hi ha renunciat per venir. El Liverpool la juga.

Sí, com ja he dit sempre havia desitjat ser aquí i si només tens una oportunitat, no t’ho penses. Era més important fitxar pel Barça que jugar la Champions. És un any, sé que la temporada que ve la podré jugar.

La setmana vinent el Barça jugarà contra el Chelsea. Vostè els coneix bé. Com veu l’eliminatòria?

Seran dos partits difícils. El Chelsea és un equip que defensa molt bé i que té grans atacants, de molta qualitat. Hazard, Morata... Intentaran contraatacar bé, amb velocitat i crec que es veuran dos grans partits, un bon espectacle.

Què és el que més hauran de vigilar els seus companys?

El Barça ha de jugar com sempre, entrar concentrats en els partits, amb el seu estil. Si el Barça és el Barça, segur que podrà passar l’eliminatòria. Haurem d’estar atents a alguns jugadors seus, ja n’he dit alguns noms, perquè són homes molt perillosos.