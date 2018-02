Obert un procés d’“informació reservada” a Gerard Piqué

Ja fa dues setmanes del derbi de lliga a Cornellà-el Prat, però la celebració de Gerard Piqué, fent callar amb un gest l’afició periquita després d’aconseguir el gol de l’empat, continua portant cua i tenint conseqüències per al central blaugrana, que no va jugar diumenge contra el Getafe i va veure tot el partit des de la banqueta, ja que encara arrossegava molèsties al genoll dret per culpa de la lletja entrada de Gerard Moreno. Ara s’exposa a una sanció del comitè de competició, que ha obert contra ell un procés d’“informació reservada” per determinar si se’l castiga o no. Un procediment, per cert, del tot inèdit, ja que mai abans s’havia obert.

Un comitè de competició que no va entrar d’ofici la setmana passada ni per la celebració de Piqué, ni per les posteriors declaracions un cop acabat el partit, en què el jugador blaugrana es va tornar a referir al club blanc-i-blau com “l’Espanyol de Cornellà”, però que sí que va decidir fer la següent reunió, que es va produir ahir, per analitzar l’escrit presentat per LaLiga, que tot i denunciar els càntics de l’afició local contra el Barça i Piqué, assegurava que s’havien produït com a reacció a la celebració del gol. Al mateix temps, LaLiga també va emetre un comunicat explicant que des d’ara denunciaria les celebracions que consideri ofensives. El president de la LFP, de fet, Javier Tebas, ja havia criticat durament i de forma pública tant la celebració com les paraules de Piqué, qualificant-les de “desafortunades”.

Davant de tot plegat, i segons van avançar ahir tant la cadena Ser com la Cope, el comitè de competició va decidir ahir obrir un procés d’“informació reservada” a Piqué, i a partir d’ara s’escoltaran les diferents parts per acabar de determinar si s’obre un expedient sancionador al central català o si s’acaba arxivant, sense conseqüències immediates per al jugador del conjunt blaugrana.