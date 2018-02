“La temporada fa bona pinta, però cal prudència”

Gerard Piqué té anotat en vermell el partit de dimarts a Londres. Serà la tercera vegada que visitarà Stamford Bridge amb la samarreta del Barça. Com tots els culers, guarda un gran record d’aquell 6 de maig del 2009. Era la primera visita de Piqué al camp del Chelsea. Resulta impossible oblidar encara ara aquell gol d’Iniesta en el temps afegit que donava el bitllet per a la final de Roma, l’iniestazo. Piqué i el Barça tornaran d’aquí a només quatre dies a l’escenari dels fets. I Piqué jugarà. Les molèsties al genoll dret que li van impedir estar disponible en l’últim partit de lliga contra el Getafe no haurien de suposar cap problema. El mateix futbolista va admetre haver tingut “bones sensacions” en el retorn de l’equip als entrenaments. Ho va dir en l’acte de presentació del nou acord de patrocini del club amb Beko, fet ahir al migdia a l’auditori 1899, i del qual el central català va ser ambaixador en el marc de la campanya Eat Like a Pro.

Piqué no va jugar a Londres per decisió tècnica en l’última visita del Barça, el 2011. Aquell dia Guardiola es va decantar per la parella Puyol-Mascherano a l’eix i el Barça va perdre per 1-0. El Barça va perdre el partit i també l’eliminatòria. Piqué confia que dimarts les coses vagin d’una altra manera. El Barça és favorit, però també ho era el 2011. Ell avisa: “Les expectatives són màximes. Sempre que el Barça juga a Europa és favorit. Hi ha un ambient molt positiu, molt favorable, i tot fa molt bona pinta, però crec que hem de ser prudents. Hem d’aprendre de l’experiència i del que ha passat els últims anys. Som conscients que un mal dia et pot deixar fora de la Champions. Un mal resultat contra el Chelsea pot fer que una temporada que pot ser realment bona, no ho acabi sent tant. Per això hem d’anar amb peus de plom.” “Hem de saber on estem. En la lliga i en la copa estem en una bona situació, i ara toca fer aquest pas en la Champions. Per això anirem allà amb l’objectiu d’aconseguir un bon resultat i intentar fer el primer pas en l’eliminatòria.”

L’acte va ser obert a la premsa, però sense torn de paraula. A Piqué no se li va poder preguntar ni pel procés d’“informació reservada” que li han obert aquesta setmana pel seu gest en la celebració del seu gol en l’últim derbi a Cornellà-el Prat, ni tampoc què li va semblar el Madrid-PSG de dimecres al Santiago Bernabéu.

Piqué tornarà a exercitar-se avui amb el grup a partir de les 16 h, i tot fa pensar que entrarà en la llista per al desplaçament a Ipurua, però caldrà veure quina acaba sent la parella de centrals escollida per al partit de demà al camp de l’Eibar. La lògica convida a pensar que podria reservar Piqué per al partit de dimarts, però ja ho veurem. El català, Samuel Umtiti, que torna després del partit de sanció, Yerry Mina i Thomas Vermaelen, que podria rebre avui l’alta, són les quatre opcions. D’entrada sembla descartada l’opció de repetir amb Digne a l’eix, tot i que l’experiment va funcionar prou bé diumenge.