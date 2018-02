“L’1-1 és un bon resultat, l’hem merescut”

“Hem jugat al camp de l’actual campió de la Premier”, va reiterar en un parell d’ocasions Valverde en ser preguntat per les enormes dificultats que va tenir ahir el Barça per acostar-se a la porteria de Courtois. “Hem portat el pes del partit, però el Chelsea té jugadors molt bons al contraatac, i així han arribat els dos xuts al pal”, va analitzar Valverde. “L’1-0, de fet, ha arribat quan millor estàvem. L’equip, però, ha persistit i al final ha rebut el premi del gol. L’1-1 és un bon resultat, sobretot perquè hem marcat a domicili, i l’hem merescut”, va afegir. Tot i això, el Txingurri no es refia del Chelsea, al qual veu del tot preparat per posar en greus problemes el seu equip en el partit al Camp Nou. “Tinc clar que els dos equips serem respectuosos amb els nostres respectius estils en el partit de tornada; el Chelsea té recursos més que suficients per generar-nosperill sense canviar el seu estil. Imagino que només el canviaran al final si el resultat no els afavoreix.”

Un dels noms propis del partit va ser Paulinho, l’escollit per Valverde per completar l’onze al davant de Dembélé, una decisió que el tècnic va explicar a la sala de premsa de Stamford Bridge. “A l’hora de fer l’equip m’he basat en el que hem fet fins ara i en com ens ha anat. Dembélé ha estat molt de temps lesionat i he preferit apostar per allò que conec abans que per una expectativa. He considerat que el partit contra el Chelsea no era el moment per fer experiments.” Valverde, a més, va treure importància als problemes físics de Piqué, que en la primera meitat va semblar que tenia molèsties al genoll. “Està bé. Li ha costat una mica en el primer temps, però ha acabat el partit millor del que esperàvem.”