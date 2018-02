I a la novena, adeu al malefici

Al Museu del FC Barcelona no només s’exhibeixen els títols que ha acumulat el Barça al llarg de la seva història. També hi ha peces amb un significat especial, que hi són perquè representen alguna cosa rellevant, com poden ser les botes amb què Ronald Koeman va fer el gol a Wembley o un tros de l’escalinata que els jugadors van utilitzar per pujar a recollir la copa. Doncs bé, si algun dia el Chelsea decideix enderrocar Stamford Bridge per fer un estadi menys incòmode i més adequat al seu potencial econòmic i vol subhastar algunes peces, el Barça hauria d’apostar fort per endur-se la porteria del sempre recordat “Iniestazo”, i on, ahir, Messi va fer un gol que pot esdevenir clau en aquesta eliminatòria de vuitens de final.

Un gol que va servir al geni argentí per treure’s una espina que duia clavada des de feia molt temps, concretament des de l’any 2012, quan va fallar un penal al Camp Nou que hauria pogut servir als de Guardiola per classificar-se per a la final de Munic. El Chelsea és un equip que sempre se li ha entravessat, a Messi, pel que fa a l’aspecte golejador. S’hi havia enfrontat vuit vegades, però fins ahir havia estat incapaç de marcar contra aquest equip anglès. Un fet simplement extraordinari i inusual en un futbolista que fins al dia d’ahir havia estat capaç de veure porteria contra 28 equips diferents de la Champions. També es va estrenar a Stamford Bridge, i ja són 25 els estadis de la màxima competició continental on ha aconseguit marcar.

El gol va servir per donar vida a un Barça que ahir no va estar del tot fi contra un Chelsea que, al marge del gol de William, també va enviar dues pilotes al pal, en dos xuts també del brasiler. Però com en tantes i tantes ocasions, Messi va exercir de salvador per mantenir més que vives les esperances blaugrana en la Champions. Va ser en l’única ocasió que va tenir, i va arribar precedida d’una pèrdua del central del Chelsea, Christensen, que va regalar una pilota a Iniesta i que el manxec va servir a Messi perquè aquest pogués trencar el seu malefici amb el conjunt anglès. Just després de marcar, l’argentí el va celebrar amb efusió, tancant ben fort els punys i just davant d’on hi havia una part de l’afició del Barça desplaçada. Messi era plenament conscient que l’equip no havia fet un bon partit i que necessitaran millorar de cara a la tornada al Camp Nou, que també es preveu d’una exigència brutal.

Messi va ser un dels millors blaugrana ahir sobre la gespa, en mal estat, de Stamford Bridge. Conte va ordenar que el vigilessin de ben a prop i li va costar trobar forats per combinar amb els companys o per finalitzar les jugades. Malgrat tot, com la resta de companys, no va tenir una nit plàcida, però que va acabar gairebé de la millor de les maneres per als interessos dels de Valverde. Amb el Barça enduent-se un resultat molt favorable de cara a la tornada i amb Messi traient-se una de les poques espines que encara tenia clavades.