Paulinho torna a decebre i Dembélé només s’escalfa

No hi ha cap mena de dubte que Ernesto Valverde té una confiança absoluta en les prestacions que li pot oferir Paulinho. El migcampista brasiler va tornar a ser l’escollir per formar part de l’onze inicial a Stamford Bridge en l’anada dels vuitens de final de la champions. Va ocupar una plaça on molts hi veien a André Gomes. Però Paulinho va tornar a tenir una actuació força decebedora. Més escorat a la banda dreta perquè Rakitic pogués jugar ben a prop de Busquets, se’l va veure desubicat, passant sense transcendència per un partit que exigia el millor de cada futbolista. Poques idees, dificultat per donar ritme a la pilota, una pèrdua imperdonable seva va estar a punt d’acabar en gol de William. Va gaudir d’una bona ocasió, en una de les poques incursions que va fer dins de l’àrea defensada per Courtois. Però la seva rematada de cap a centrada de Messi va anar molt desviada. Excessivament tenint en compte que va rematar sense oposició.

Valverde va decidir canviar-lo després que molestés Busquets en una jugada i que li acabés traient la pilota dels peus al seu propi company. Se’l va sentir a la banda com va dir-li a Aleix Vidal que sortís a escalfar. L’arribada i els gols, el que més se li havia valorat a Paulinho, però, van a la baixa perquè no marca des del triomf a Anoeta el 14 de gener. Valverde, però, li manté una fe absoluta i va dir que el va fer jugar d’inici perquè el partit contra el Chelsea era un partit “de certeses i no per fer experiments”.

L’home escollit per substituir-lo va ser Aleix Vidal. Precisament el gol del Chelsea va arribar quan el de Puigpelat estava a punt d’entrar al camp. Valverde el va preferir a Dembélé, que només va sortir a escalfar, com també Denis Suárez. El tècnic blaugrana, malgrat que l’equip no estava tenint gaire presència ofensiva, va preferir no fer jugar al segon fitxatge més car de la història del club i un futbolista que per les seves condicions pot canviar el signe d’un partit. O si més no, intentar generar més desequilibri. Valverde, però, va justificar-se en que havia estat temps lesionat i que Aleix Vidal també els aporta coses positives per l’equip. Dembélé haurà d’esperar en una propera ocasió.