“El ‘naming right’ pot aportar la meitat de la inversió”

Coincidint dimarts amb la visita del Barça a Londres per enfrontar-se amb el Chelsea, el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, va concedir una entrevista a Bloomberg, la plataforma de mitjans especialitzada en temes econòmics i amb abast mundial, i va tractar diversos temes, entre els quals, el de l’Espai Barça. El màxim mandatari del club va recordar que “després de signar amb Beko, el proper objectiu és aconseguir un patrocinador per al naming right del Camp Nou” i va assegurar que s’està treballant “amb dues o tres companyies i que probablement l’acord podria aportar la meitat de la inversió, que serà de 600 milions d’euros, la més alta que el club ha fet mai a la ciutat de Barcelona”. Pel que fa a la resta de la inversió prevista, va afegir: “Ho pagarem amb els nostres recursos, perquè tenim una bona economia.”

En la mateixa línia, Bartomeu va assenyalar que el club segueix tenint l’objectiu “d’aconseguir 1.000 milions d’ingressos l’any 2021”, tot i que alhora, va mostrar la seva confiança a poder-los assolir “abans”, cosa que el president blaugrana va qualificar de “bona notícia per als socis, ja que significa que la indústria del futbol està creixent”. A més, bartomeu també va voler remarcar que aquests beneficis han de servir per “reinvertir-los en jugadors o propietats immobiliàries” i va reconèixer alhora que “cada vegada és més difícil anar al mercat i contractar els millors jugadors”, cosa que fa que una estratègia del club sigui la de “buscar jugadors joves, ensenyar-los la nostra manera de jugar i oferir-los una carrera professional fins al primer equip”. Pel que fa a aquesta tendència dels últims anys, i el constant encariment dels fitxatges que sembla que no té límit, Bartomeu no és del tot optimista que les coses canviïn: “M’agradaria dir que el mercat s’estabilitzarà, però no n’estic segur. Cada vegada hi ha més clubs amb propietaris molt rics i fins i tot estats que inverteixen diners en el futbol.” En aquest sentit, assenyala: “El nostre competidor principal és la Premier League, que és la que té més ingressos i la seva expansió mundial és increïble.” Alhora, el president del Barça també va explicar els motius que han fet augmentar enguany la xifra destinada a reforçar la plantilla: “Aquesta temporada hem invertit més en fitxatges per la sortida de Neymar, però el nostre pla estratègic preveu invertir 60 milions més del que generem per traspassos.”

Bartomeu també va voler deixar clar que “el Barça és dels seus socis i que mai estarà en venda perquè és propietat dels seus 145.000 socis” i en aquest sentit, també va destacar un dels altres factors que diferencien el Barça de la resta d’equips del món: “Som un club que aposta pel bon futbol. Tenim un estil de joc únic. I tenim la Masia i el nostre principal objectiu és la formació de nous jugadors i la seva educació, com a jugadors i com a persones.”