“Els punts cada vegada són més decisius”

Ernesto Valverde, després del partit de Champions contra el Chelsea, torna amb el Barça a la lliga. Tindrà un difícil rival en el Girona. Aquestes són les respostes més destacades de la seva roda de premsa:

GIRONA: “El Chelsea i el Girona són dos equips amb un sistema semblant, molt marcat. Hi ha molts equips que s’adapten al sistema del Girona perquè és difícil jugar contra ells. És un debutant que està fent una campanya increïble. És l’equip revelació. Amb l’entusiasme i intensitat que està prop d’Europa”.

INCIDENTS BILBAO: “Tots estem afectats. El futbol està pensat perquè la gent disfruti, visqui alegries amb el seu equip. Hi ha altra gent que utilitza el futbol com a coartada. És un problema d’un altre tipus. Condemnem el que va passar”.

DEMBÉLÉ: “Esperem que tingui més protagonisme. Per això va convocat”.

SERGI ROBERTO I EL MUNDIAL: “No m’agrada ficar-me en la feina d’altres entrenadors. Puc dir que a ell no el canviaria per cap altre lateral del món. Té sortida clara de joc per fora i per dins. Té un gran joc de posició i compromís amb aquest equip”.

ROTACIONS: “Estem en una setmana de nou punts, una setmana important. Queden catorze partits i tres són aquesta setmana. Però hem d’anar partit a partit. Primer, el Girona, perquè ve en el seu millor moment de la temporada. És possible que hi hagi algun canvi, sempre pensat en guanyar, però no pensem encara en l’Atlético de Madrid perquè el que hem de fer és arribar a aquell partit amb aquest avantatge com a mínim”.

ARTHUR: “Està en un altre equip i no parlo de jugadors d’altres equips”.

ANADA: “Allà va haver un marcatge individual sobre Messi, però crec que no va canviar tant la manera de jugar del Girona. Jo sempre el reconec. És un equip que no es tanca, que va cap amunt, que t’intimida. Segur que venen a donar la sorpresa”.

CHELSEA: “A mi el partit em va agradar molt, és cert que et van fer dos pals, però crec que vam fer un bon partit. Crec que estem bé. A mi m’agradaria anar al camp del Chelsea i guanyar 0-5, però el rival també compta. Estem en la fase que els partits són més definitius, els punts compten més. Per a nosaltres i també per als rivals”.

DENIS SUÁREZ: “Ha d’esperar la seva oportunitat i aprofitar-la quan la tingui”.

PÚBLIC: “Espero que hi hagi una entrada de derbi, és un bon horari. Estem en un moment decisiu. Els punts són decisius perquè queda menys. Cada vegada són més importants”.

LUIS SUÁREZ I MESSI: “Estan jugant molt, és cert. Per la importància que tenen ells i per la importància dels partits. És una possibilitat que descansin en els propers partits, però no donaré pistes”.