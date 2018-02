Presentada la supercopa

La Seu Vella, la catedral antiga de Lleida, va ser ahir l’escenari de la presentació de la tercera edició de la supercopa de Catalunya, competició que disputaran el Barça i l’Espanyol el proper 7 de març al Camp d’Esports a partir de tres quarts de set de la tarda, partit que es podrà veure en directe per TV3.

En la presentació del matx hi van participar l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i el president de la Federació Catalana, Andreu Subies. El directiu Xavi Vilajoana va representar el Barça i el vicepresident Carlos García Pont, l’Espanyol. També hi va ser present el president del Lleida, Albert Esteve. En els discursos de presentació, Subies va destacar l’esforç fet per portar aquest partit a Lleida. “Així s’apropa el futbol català al territori. Sempre hem valorat portar el futbol per Catalunya, i no ha estat una excepció aquest any”, va dir el president de la federació catalana. La primera edició es va disputar a Girona i la va guanyar el Barça. La segona, a Tarragona, i se la va adjudicar l’Espanyol. Subies també va agrair l’esforç que fan tant el Barça com l’Espanyol per trobar dates en un calendari tan atapeït per jugar aquest partit. La federació catalana es va assegurar que la venda d’entrades per al partit va a molt bon ritme i que les grades del Camp d’Esports de Lleida presentaran un aspecte magnífic.

El directiu responsable del futbol formatiu del Barça, Xavi Vilajoana, va insinuar que el club blaugrana portarà el millor equip possible a Lleida. Més que possiblement, Ernesto Valverde donarà descans als jugadors que acumulen més partits, però podrà presentar un equip amb futbolistes del primer equip barrejats amb altres del filial. “Ens apassiona jugar aquesta competició, perquè és la copa del nostre país. L’afrontarem amb moltes ganes i il·lusió i no ens condicionarà el fet de tenir un partit molt important la setmana posterior”, va dir Vilajoana. També va mostrar la seva ambició García Pont, representant de l’Espanyol: “Aquest partit no deixa de ser una festa del futbol català. Volem desempatar el palmarès de la competició, i això vol dir guanyar.”

També hi va ser present l’àrbitre que dirigirà el partit, Xavier Estrada Fernández. Natural de Lleida i àrbitre de primera divisió, va mostrar la seva satisfacció per poder dirigir aquest partit a casa seva. “Com a lleidatà, aquest partit em fa una il·lusió especial i agraeixo a la federació que hagi pensat en mi per xiular un partit entre dos clubs d’alt nivell de casa nostra. Segur que veurem un gran espectacle. Espero que el camp estigui ple”, va dir el col·legiat català. Per acabar, el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va agrair l’esforç que fa la federació catalana per organitzar aquest partit: “Vull agrair al president Subies l’aposta que ha fet per portar la supercopa al territori i descentralitzar la festa gran del país. A més, els dos clubs sempre han mostrat el seu compromís.”