Alba, descans calculat, i Suárez, Piqué i Rakitic...

Leo Messi, Ivan Rakitic, Luis Suárez i Jordi Alba formen part del club dels cinc futbolistes de la plantilla que més minuts han jugat en la lliga amb Ernesto Valverde. L’altre és Sergio Busquets, i Gerard Piqué truca a la porta. Ell és el sisè. De tots ells, l’únic que no viatjarà segur a Las Palmas és Jordi Alba. El lateral complirà cicle de targetes contra l’equip de Paco Jémez i estarà disponible per al transcendental partit de diumenge contra l’Atlético. Luis Suárez també va buscar la cinquena groga contra el Girona amb insistència, però res. Al final del partit va marxar amb la pilota cap a casa com a premi pel seu hat-trick, però sense l’anhelada cartolina. Amb tot, entra dins de les probabilitats que l’uruguaià tingui descans dijous. El caràcter competitiu i el joc intens de Suárez el fan viure al límit de l’amonestació constantment i Valverde faria bé de no córrer riscos en aquest sentit. Si veiés una targeta contra Las Palmas tindria conseqüències majúscules de cara a la final contra l’Atlético. En el partit de diumenge hi ha en joc més de mitja lliga.

A la baixa obligada (i calculada) per sanció de Jordi Alba i al previsible descans de Suárez, s’hi suma l’estat físic de Gerard Piqué. Des d’aquella acció amb Gerard Moreno en el derbi contra l’Espanyol, el central no està fi, i amb Valverde han anat trampejant la situació. Contra el Girona va aguantar més d’una hora. Segurament massa tenint en compte que en el descans l’equip ja guanyava 4-1. Tots tres superen la barrera dels mil minuts aquest 2018. Qui més ha jugat és Luis Suárez, amb 1.200. L’uruguaià ha participat en tots els partits dels últims dos mesos a excepció del partit a Balaídos, en la copa, el 4 de gener. Aquell dia tampoc va jugar Messi, l’únic partit que s’ha perdut també l’argentí aquest any. Messi ha jugat 1.170 minuts aquest 2018, si bé és cert que contra l’Espanyol, en la lliga, va començar el partit a la banqueta, i en la tornada dels vuitens de la copa contra el Celta va abandonar el camp en el minut 59.

La baixa per lesió de Semedo deixa via lliure a Sergi Roberto al lateral dret. Umtiti és fix i els altres dos llocs a la defensa en el partit contra Las Palmas seran per a Digne amb tota seguretat i, probablement, Vermaelen. Un hipotètic descans de Suárez condiciona de retruc la titularitat de Messi. Seria jugar amb foc per molt mala temporada que estigui fent l’equip insular deixar els dos golejadors fora.

Qui també és difícil que entri en la roda de les rotacions és Sergio. Ja veurem, però, què fa Ernesto amb Rakitic. El croat, com Messi i Suárez, ha participat en 18 dels 19 partits de gener i febrer. Contra el Girona va ser canviat en el 77, però podria ser un altre dels que tinguin descans a Gran Canària.

SANCIONAT

Va forçar la 5a groga. No viatjarà

ESPREMUT

El seu genoll li demana parar.

APERCEBUT

Millor no córrer riscos.