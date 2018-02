Sense treva

El Barça torna aquesta tarda a la feina per preparar una setmana clau i que pot ser decisiva de cara al títol de lliga. Del que no hi ha dubte és que l’exigència serà màxima, ja que en menys de 70 hores, és a dir, sense gairebé temps per recuperar-se, haurà d’afrontar dos compromisos, i un d’aquests, dels més complicats del curs. El primer serà aquest dijous a les nou de la nit a Las Palmas, en el que és, alhora, el viatge més llarg que han de fer els blaugrana en tot el campionat, amb el conseqüent desgast que això implica. Ja diumenge, a un quart de cinc de la tarda, els tocarà rebre el seu immediat perseguidor, l’Atlético de Madrid, que no afluixa i es manté a només 7 punts de distància. L’objectiu dels de Valverde és clar i no és cap altre que sumar dos triomfs per eixamplar aquesta diferència, cosa que, onze jornades abans del final, deixaria les coses molt ben encarrilades. No va ocultar el seu desig el tècnic blaugrana, que, quan li ho van preguntar en la roda de premsa posterior al duel de dissabte contra el Girona, es va expressar d’aquesta manera: “Qui no té pressa per ser campió? És clar que tenim pressa! Ells no perdran pistonada i nosaltres no ho volem fer.”

En cas de tancar la setmana sumant els sis punts en joc, punts que, com recordava també Valverde fa només uns dies, “ja comencen a comptar una mica més, ja que cada cop queda menys”, el Barça augmentaria el seu marge d’error i començaria a tenir la lliga ja coll avall, cosa que també li permetria afrontar amb una mica més de tranquil·litat els altres fronts que té oberts, de màxima exigència també, com són la Champions, amb la tornada dels vuitens de final contra el Chelsea també molt a prop, d’aquí a dues setmanes, i en un horitzó una mica més llunyà, la final de copa contra el Sevilla, el 21 d’abril.

Amb el Madrid a 14 punts i el València a 16, ja fa moltes setmanes que l’Atlético és el gran rival del Barça i, tant pel seu potencial com per la seva trajectòria, serà també el més difícil de batre per als de Valverde. Set victòries en les últimes vuit jornades disputades, amb una única ensopegada en forma d’empat contra el Girona, fan dels de Simeone el millor equip des que va arrencar el 2018 –l’única derrota en tot el campionat la van encaixar a Cornellà-el Prat el 22 de desembre– i suposen tot un repte per al conjunt blaugrana, que continua sense conèixer la derrota al llarg de les 25 jornades disputades. Un fet que sumat a les poques hores de descans entre el duel a Las Palmas i el de diumenge, obligarà Valverde a fer diverses rotacions per enfrontar-se amb el conjunt canari, que, tot i haver millorat amb l’arribada de Paco Jémez –només ha perdut la meitat dels partits jugats aquest 2018–, continua immers en els llocs de descens.