Abraçat a una idea

Els seus devots seguidors moriran amb ell fidels al seu mètode. L’aplaudeixen per la seva manera d’entendre el futbol. Pel seu estil atrevit. També pel seu caràcter agre i directe. Sense embuts. Els seus detractors consideren senzillament que se l’ha menjat el personatge. Paco Jémez [18 d’abril del 1970, Las Palmas de Gran Canària] és això. Sense matisos. O se’l venera o se l’odia. Amb Jémez no hi ha escala de grisos.

A ell i a la seva idiosincràsia s’aferra Miguel Ángel Ramírez. És l’aposta del president i de la secretària tècnica fins a final de curs. Banqueta convulsa la de la UD Las Palmas. Quatre entrenadors amb perfils antagònics en només mitja temporada. Manolo Márquez va presentar la dimissió en la sisena jornada, Pako Ayestarán va ser destituït set partits després d’agafar-ne el relleu després de sumar un empat i sis derrotes i Paquito Ortiz va dirigir l’equip durant tres partits més en la transició fins a l’acord amb Jémez. Massa canvis.

Aquesta és la segona etapa de Jémez a Las Palmas. Anteriorment, ja havia dirigit el conjunt canari a segona divisió, també amb Juan Luna Eslava com a ajudant. Fugir de la categoria de plata és precisament el propòsit pel qual se l’ha fitxat ara. L’eliminació de la copa contra el València només aterrar entrava dins dels plans, però més mal va fer la derrota contra l’Eibar i sobretot la golejada contra el Girona (6-0). Però a Jémez li és igual perdre per un gol o per deu. Ja va quedar clar en aquell 10-2 al Bernabéu, la temporada 2015/16, contra aquell Madrid de Rafa Benítez, quan Jémez entrenava aleshores el Rayo. Ell juga igual contra el Girona que contra el Madrid. A Montilivi o al Bernabéu. Dirigint el Rayo o ara Las Palmas. Amb les seves conviccions fins al final. “La idea futbolística és innegociable. El jugador que està amb Paco Jémez aquesta qüestió ni se la planteja. Sigui quin sigui el rival, ell va a mort amb la seva idea de futbol. L’estil no es posa en dubte. Li agrada que el seu equip sigui protagonista i que passin coses en els partits. Quan les coses no surten com esperaves t’exposes a les crítiques, però a ell això li és igual. És valent en el plantejament i conseqüent amb el seu missatge.” “Jugar alegre no està renyit amb tenir bons resultats. Ell té les idees molt clares. L’any que vam baixar amb el Rayo vam tenir crítiques, però els altres anys era habitual rebre elogis també.” Ho explica Raúl Baena, actualment al Granada, un dels candidats a l’ascens a primera. Baena va coincidir amb Jémez al Rayo durant tres temporades. A Vallecas tots dos van viure grans nits de futbol, però també un descens a segona (2015/16).

“Paco Jémez és una persona directa. Va de cara. És un entrenador que surt del tòpic. Si ha de fer un canvi abans del descans el fa. Ell ho veu com una cosa natural. Fa en cada moment el que creu oportú en benefici de l’equip”, admet Baena. Que li expliquin a Hernán Toledo, substituït a San Mamés fa tres jornades per decisió tècnica. Alguns veuen en aquest tipus de decisions gestos de cara a la galeria per guanyar adeptes, altres com el mateix Baena ho veuen com un fet normal dins del personatge Jémez.

Aquesta serà la novena vegada que Jémez s’enfrontarà amb el Barça, la primera lògicament com a tècnic de Las Palmas. En els vuit precedents anteriors, tots amb el Rayo, Jémez mai ha puntuat contra els blaugrana. El balanç és clar: vuit derrotes, 36 gols en contra (13 de Messi) i golejades contundents al Camp Nou, com el 6-0 del curs 2013/14, el 6-1 del curs 2014/15 i el 5-2 de la temporada 2015/16. També a Vallecas, en aquell 0-5 del curs 2012/13, l’1-5 de l’última visita del Barça allà o el famós 0-4 del curs 2013/14, amb el Tata Martino i aquell debat que es va generar sobre la possessió de la pilota.

Dels dinou punts que suma la UD Las Palmas, gairebé la meitat (vuit) han estat amb Jémez. Fets recents com la marxa de Jonathan Viera al futbol xinès, però, l’han allunyat de la directiva i veurem si acaba o no la temporada. La salvació, ara mateix, a un punt.