Alcácer, baixa inesperada

Paco Alcácer tenia moltes possibilitats de tenir protagonisme demà en el partit que el Barça jugarà contra la UD Las Palmas. És bastant probable que Ernesto Valverde decideixi donar descans a Luis Suárez, tenint en compte que l’uruguaià està a una targeta de la suspensió i que, si juga, corre el risc de no poder participar en el decisiu partit contra l’Atlético de Madrid de diumenge. De fet, en l’últim partit contra el Girona, es va veure que aquesta era la idea, ja que Suárez va buscar una targeta que l’àrbitre no li va voler ensenyar.

Si l’uruguaià descansa, Alcácer és el seu substitut natural, però el valencià va ser ahir baixa en el retorn de l’equip als entrenaments. El davanter de Torrent no es va poder exercitar per culpa d’una gastroenteritis. S’haurà de veure si la supera i si es pot entrenar avui i formar part de la llista de convocats per al partit de Las Palmas.

Sí que es va entrenar Leo Messi. L’argentí no va viatjar a l’Argentina, com s’havia especulat, per assistir a l’enterrament del seu avi.