Digne torna a tenir un test important a Las Palmas

Entre les novetats que presentarà demà l’onze d’Ernesto Valverde coincidint amb el duel contra Las Palmas, la més clara és la presència de Lucas Digne al lateral esquerre. Ho propicia l’absència de Jordi Alba, que dissabte passat contra el Girona va forçar la cinquena targeta groga per tal de completar el cicle i assegurar-se la seva participació per al duel de diumenge contra el segon classificat de la lliga, l’Atlético, que es preveu determinant en les aspiracions del Barça d’encaminar el títol. Però la de demà no serà pas la primera vegada que Digne sigui titular a l’Estadi de Gran Canària. Ja ho va ser en l’última visita (1-4), coincidint amb la penúltima jornada del campionat passat (14 de maig de 2017), i va ser un dels partits més complicats que ha tingut el francès des que vesteix la samarreta blaugrana.

En aquella ocasió, la baixa per sanció de Sergi Roberto va obligar Luis Enrique a retocar la defensa i traslladar Digne al lateral dret. A més, durant l’escalfament Mascherano va sentir molèsties físiques i va fer que Marlon fos una altra solució d’urgència. Però mentre el jove central brasiler va signar una actuació força lluïda, al francès li va tocar patir de valent per aturar les escomeses de Jesé pel cantó dret. De fet, en el minut 6 ja va veure una targeta groga per aturar el davanter madrileny, mentre que tot just 13 minuts més tard va vorejar l’expulsió amb un altre contacte amb Jonathan Viera. En vista de la situació, i per evitar córrer el risc de quedar-se amb un jugador menys, Luis Enrique va optar per substituir-lo a l’inici de la segona part (58’).

Nou mesos i mig després, i ja sense Jesé ni Viera a les files del rival, Digne tornarà al mateix escenari, però amb més seguretat pel fet d’actuar per la seva banda natural, a banda de l’experiència adquirida des de llavors. El rendiment del jugador francès encara motiva cert debat dins l’entorn blaugrana a causa de la seva irregularitat. De fet, combina actuacions discretes, com la de l’últim derbi contra l’Espanyol, amb altres de destacades, com quan va haver de fer de central en l’últim Barça-Getafe (0-0) per l’acumulació de baixes.

Precisament, aquesta demostració en una situació d’urgència li atorga un valor afegit, ara que Nélson Semedo estarà unes cinc setmanes de baixa per lesió, i Ernesto Valverde podria necessitar alguna peça per rellevar Sergi Roberto al lateral dret. En aquest sentit, la predisposició que sempre ha mostrat el francès juga a favor seu a l’hora d’entrar en la llista d’alternatives juntament amb Aleix Vidal.