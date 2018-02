“La mort de Quini és una pèrdua sensible pel món del futbol”

Ernesto Valverde ha comparegut fa una estona davant els mitjans de comunicació en la roda de premsa prèvia al partit de lliga de demà a Las Palmas. Lògicament, la mort d’Enrique Castro González, Quini, ha estat un dels temes centrals de la compareixença. Aquestes són algunes de les respostes més interessants de Valverde:

“És una pèrdua sensible pel món del futbol. Des del punt de vista personal era una persona molt pròxima, entranyable per tots els qui el vam conèixer. Sempre ho intentava desdramatitzar tot. Mai trobaves un ambient trist al seu voltant. I és així com el recordarem: amb un somriure”.