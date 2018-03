“Suárez em recorda una mica Quini”

El món del futbol plora des de la nit de dimarts la mort d’Enrique Castro González, Quini. La seva defunció ha estat una sacsejada al cor de tots aquells que el van poder conèixer de prop com a persona i també per a tots aquells que van gaudir amb els seus gols. Ha marxat una llegenda. I com no podia ser d’una altra manera, la figura d’El Brujo va estar també molt present ahir a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper. “La seva és una pèrdua sensible. Ha estat significatiu veure la resposta del món del futbol en conèixer la notícia. Des del punt de vista personal, era una persona que es feia estimar, una persona propera i entranyable. Des d’aquí, una forta abraçada a tota la família.” Ernesto Valverde no acostuma a aprofundir gaire en segons quins temes. No és dels que parla per parlar. Ahir, amb Quini, es va veure l’altre Ernesto. Se’l veia afectat. “Quini era una persona que sempre mirava de desdramatitzar totes les situacions negatives. Mai et trobaves un ambient trist al seu voltant. Sempre va ser una persona alegre i així és com el recordarem.” En les prèvies de partit a Valverde no li agrada sortir del guió i li agrada centrar-se exclusivament en l’anàlisi del proper rival, però ahir el context requeria una treva en el llibre d’estil. Les primeres preguntes de la roda de premsa van estar monopolitzades per la trista notícia coneguda dimarts a la nit, i Valverde va fer una excepció. Va parlar també del Quini futbolista. A ell li agradaria molt tenir un davanter de les seves característiques al seu Barça: “Era un golejador nat. Un jugador viu i intel·ligent. Sempre estava al lloc oportú. Tenia tècnica i anava molt bé en el joc per alt. Era un davanter d’un altra època. Potser el podríem comparar una mica amb Suárez. D’aquells futbolistes que es relacionen bé amb el gol. Era una garantia en aquest sentit. Només cal veure quants trofeus Pichichi va guanyar.”

Menys extens en la resposta va ser Valverde quan se li va preguntar per la lesió de Neymar i l’eliminatòria de Champions PSG-Madrid. Són temes que no li interessen. De fet, va dir que ni tan sols ha vist la imatge de la lesió de Neymar contra el Marsella. Ahir, només Quini i el partit contra Las Palmas. Ni tan sols va voler parlar gaire del transcendental partit de diumenge contra l’Atlético. Primer el partit d’avui a Gran Canària: “Las Palmas està en una situació complicada. Però abans de l’arribada de Jémez encara estaven pitjor. Ara estan a una victòria de la salvació i en aquest partit s’hi juguen molt. Nosaltres, també. Vaig veure el seu partit contra el Leganés i van jugar bé defensivament. Segur que demà [avui per al lector] intentaran proposar més en l’aspecte ofensiu. Jémez sempre busca atacar amb els seus equips. Ells intentaran sortir amb la pilota controlada i això també ens generarà desgast. Ells s’hi juguen molt, en aquest partit. Veurem què som capaços de fer nosaltres. Volem els tres punts. Els punts de diumenge valen igual que els de demà. No serveix de res guanyar l’Atlético si no guanyes primer a Las Palmas.”

Si el Barça guanya avui i repeteix diumenge, la lliga estarà virtualment decidida. Ell, però, és de matemàtiques: “Fins que la calculadora no digui el contrari, jo no descarto ningú. Tampoc el Madrid. I menys l’Atlético. No importa el que digui Simeone. Ell i nosaltres sabem que la lliga no està decidida. L’Atlético sempre lluita fins al final.”

Valverde sí que va aprofitar per llançar un missatge. Les seves queixes pel fet que el Barça tingui menys descans que l’Atlético són evidents: “Si ens perjudica el calendari? És clar que aquesta setmana sí. Tenim un viatge llarg a Gran Canària, partit dijous, partit diumenge a les quatre... l’Atlético en canvi juga un dia abans.” Plou sobre mullat. El Barça ja va tenir menys marge de recuperació per afrontar el partit de Champions a Stamford Bridge que el Chelsea de Conte.

A Valverde l’amoïna el desgast físic dels seus futbolistes a l’hora d’afrontar el partit contra l’Atlético, però se’l veia prou tranquil amb l’estat físic de Piqué. Des de la lesió al genoll patida contra l’Espanyol Piqué està jugant amb un embenatge compressor a la zona afectada i està forçant la màquina segurament massa, però Valverde admet que el jugador està bé: “Ahir [dimarts] es va entrenar bé. Ara es tornarà a entrenar. Si ha jugat és perquè estava en condicions de fer-ho. L’altre dia contra el Girona va rebre un cop al genoll, però no té res a veure amb la lesió que es va fer contra l’Espanyol.”