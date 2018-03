Adeu multitudinari

Dimarts a la nit el món del futbol va rebre amb consternació la notícia de la mort d’Enrique Castro Quini després de tenir un infart quan conduïa el seu vehicle ben a prop de casa seva, al barri de La Calzada de Gijón. Les multitudinàries mostres de condol no es van fer esperar perquè la seva figura era molt estimada i ahir va tornar a quedar demostrat amb la capella ardent que es va instal·lar a l’estadi d’El Molinón. Des de ben d’hora, centenars de persones es van acostar al camp de l’Sporting de Gijón per donar l’últim adeu al llegendari golejador asturià. Hi havia tanta gent que, fins i tot, es van formar cues a les portes. Quan va arribar el fèretre, esclat d’aplaudiments dels congregats, que la nit abans ja s’havien acostat a la porta número 9 d’El Molinón per dipositar-hi flors i espelmes enceses per recordar Quini.

Diversos dirigents i autoritats no hi van faltar i durant el dia hi van assistir excompanys i entrenadors de la seva època com a jugador i delegat de l’Sporting. S’hi va poder veure José Manuel Novoa, Miguel Montes, Jiménez, Cundí, Joaquín, Maceda, Esteban, Espinosa, Eloy, Redondo o Uría, i el president de la Federació Asturiana de Futbol, Maximino Martínez. També gent del món polític s’hi va acostar, com ara l’alcaldessa de Gijón, Carmen Moriyón, acompanyada del primer tinent d’alcalde, Fernando Couto, i el regidor d’Esports, Jesús Martínez. La capella ardent es va omplir de corones de flors, enviades de tots els clubs de la lliga espanyola i de múltiples institucions.

Com en tots els enterraments, les persones congregades recordaven la figura del difunt i, en el cas de Quini, la coincidència d’opinions va ser total. Era una persona d’una qualitat humana espectacular, sempre disposat a ajudar i escoltar, i que no va deixar mai de tenir un somriure al rostre, fins i tot quan va tenir el càncer de gola.

El FC Barcelona, on Quini va jugar des de l’any 1980 fins al 1984, va enviar una delegació força nombrosa a l’enterrament. Estava previst que l’expedició la liderés el president, Josep Maria Bartomeu, però per un tema professional ineludible va causar baixa a última hora. Els presents en l’últim adeu al golejador van ser els directius Silvio Elias i Pau Vilanova i els exjugadors Carles Rexach, Josep Maria Fusté, Tente Sánchez, José Ramón Alexanko i Luis Enrique, asturià com Quini i amb el qual va coincidir en els seus inicis a l’Sporting quan Quini passava pels entrenaments dels joves de Mareo i després als terrenys de joc, un com a entrenador i l’altre com a delegat de l’Sporting. “Quini era proper i afectuós. Representava perfectament la imatge del futbolista”, va dir Luis Enrique. Alexanko va admetre que estava “molt trist” i que no s’ho volia creure, mentre que el directiu Pau Vilanova va explicar que tenia un gran component humà que el feia ser estimat a tots els camps de la lliga i va assegurar que va ser un magnífic ambaixador de l’Sporting i també del FC Barcelona.

Abans de l’entrenament d’ahir els jugadors del primer equip del Barça van guardar un respectuós minut de silenci formant una rotllana al centre del camp d’entrenament Tito Vilanova. Avui a la nit, en el partit contra Las Palmas, lluiran un llaç negre en senyal de dol. La Federació Espanyola de Futbol ha demanat que es guardi un minut de silenci en tots els partits d’aquesta jornada. Iniesta, com a capità, va destacar que era una persona extraordinària i en nom del grup va enviar un petó a la família.

El comiat de Maradona

Ahir van seguir sumant-se més mostres de condol, entre les quals hi va haver la de Pep Guardiola. “Va ajudar el futbol espanyol a ser el que és ara. Vaig coincidir amb ell quan era entrenador del Barça i amb tot el que he llegit sobre ell em reafirma la impressió que em va causar. Alexanko, Luis Enrique i Abelardo em van ajudar a conèixer-lo”, va afirmar. També va tenir una dedicatòria especial per a ell Diego Armando Maradona, amb qui va compartir vestidor al Barça. En un escrit a la xarxa social Instagram, Maradona el qualifica d’home “excepcional” i de gran davanter i millor rematador de cap, però sobretot recorda com feia una jugada en els entrenaments, juntament amb Urruti i ell, que no agradava a Lattek perquè tenia por que es lesionessin. També recorda amb felicitat les partides de tennis i les facilitats que va donar-li perquès s’adaptés a Barcelona. Finalment, ha volgut enviar una abraçada a la família.