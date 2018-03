Que l’Atlético no distregui

Paco Jémez és conscient de la dificultat que implica guanyar el Barça, però confia que el seu equip mostri caràcter per disposar d’alguna possibilitat. “He dit als meus jugadors que l’únic que no perdonaré serà que siguem covards. Intentarem que el Barça no només es preocupi d’atacar, però no perdonaré que no siguin valents i que no ho intentin”, va declarar el tècnic canari, conegut per la contundència dels seus missatges.

A pesar de la delicada situació en la taula, Jémez va considerar que la visita del Barça a Las Palmas és “fenomenal” per mesurar la progressió del seu equip durant les últimes setmanes. “Competir contra ells et fa millor perquè t’obliga a donar més del que tens; i el que no et val per a aquest partit potser sí que et val contra altres equips”, va afegir.

El tècnic va destacar la millora que ha experimentat Las Palmas en l’aspecte defensiu. “Però pel que fa a l’atac no puc estar content”, va prosseguir, i va posar com a exemple l’últim duel contra el Leganés a Butarque, resolt amb un empat a zero. “Si no soc capaç d’aconseguir que els meus jugadors facin més del que vam fer a Leganés és que soc un autèntic inútil.”