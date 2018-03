Un Barça espès es deixa dos punts contra Las Palmas (1-1)

El Barça s’ha deixat aquesta nit dos punts en la seva visita al Las Palmas (1-1), en un partit força espès dels blaugrana que s’ha vist condicionat per una actuació dantesca de Mateu Lahoz.

Com era previsible tractant-se d’un equip de Paco Jémez, des d’un primer moment Las Palmas ha mirat de lluitar-li la possessió al Barça, un objectiu que s’ha vist compromès per la bona pressió dels blaugrana, que s’ha traduït en vàries recuperacions en la zona de creació. En una d’elles, de Messi, ha arribat la millor ocasió del Barça de tot el primer temps, en què l’argentí i Luis Suárez s’han quedat tots sols, només intimidats per un defensa local. Messi, però, ha fet la passada de la mort massa curta, el que ha permès que Chichizola aturés el xut de Suárez (8’). Tot seguit, Messi ho ha provat en una falta directa, però el porter local, amb una gran estirada, ha tornat a evitar el gol (11’). I a la tercera ha arribat la vençuda, en una altra falta en la frontal que Messi ha enviat a l’escaire (21’). A partir d’aquest, Las Palmas ha aconseguit treure’s una mica la pressió del damunt, dirigit per Vicente Gómez i Halilovic, tot i que en cap ocasió ha pogut generar perill en la porteria de Ter Stegen.

Mateu entra en escena