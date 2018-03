On posa l’ull, posa la pilota

Dissabte, en el derbi contra el Girona, Leo Messi va marcar un gol de falta dirigint la pilota per sota de la tanca defensiva. I ahir va tornar a fer un gol a pilota aturada, tot i que en aquesta ocasió va decidir que la millor manera de superar Chichizola era enviant un míssil al pal del porter, però amb un potència i una col·locació que van convertir el xut en inaturable (21’). I és que segurament Messi va prendre nota de l’intent que ja havia provat deu minuts abans, en un llançament molt més ortodox, per damunt de la tanca, en què Chichizola, amb una estirada espectacular, va enviar la pilota a córner. Perquè ja fa temps que Leo Messi, en una altra demostració de la seva progressió constant, s’ha convertit en un dels millors llançadors de falta del món, una faceta del joc en la qual no destacava quan el seu futbol màgic va començar a acaparar tots els focus. Amb el temps, però, l’argentí va decidir especialitzar-se, quedant-se a assajar els xuts després dels entrenaments, una constància que, unida al seu talent innat, l’han acabat convertint en una autèntica assegurança de vida quan l’àrbitre decreta una falta a prop de la frontal. I és que el gol d’ahir és ja el cinquè que Leo Messi marca aquesta temporada amb una barrera al davant i el vint-i-dosè que fa en la lliga en tota la seva carrera, la qual cosa suposa una mitjana de gairebé dues dianes de falta per temporada en el campionat de la regularitat. I no només això, ja que la majoria d’aquests llançaments són provocats per ell mateix amb les seves habituals arrencades pel centre de l’atac.

Moment dolç