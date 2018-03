“Pel que fa al penal, no sé què ha xiulat”

Bona part de les preguntes dirigides Ernesto Valverde després del partit van versar sobre l’arbitratge de Mateo Lahoz. “No vull analitzar les decisions de l’àrbitre. És cert que al descans he estat parlant amb ell en relació amb unes mans del porter fora de l’àrea, que no ha xiulat tot i que jo les he vist clares. Pel que fa al penal, encara no sé què ha xiulat. Estàvem al vestidor desxifrant-ho, però ell ho deu haver vist clar”, va comentar el tècnic blaugrana sobre dues de les accions més controvertides del partit.

Valverde va lamentar una certa precipitació de l’equip en alguns moments en què es requeria més tranquil·litat per tal d’ampliar el marcador. “En el primer temps podíem haver marcat més gols però en ha faltat claredat en l’ultima decisió. Per això el seu gol ens ha fet mal. Per un penal invisible ens han empatat, i crec que aquest fet ens ha portat a precipitar-nos.” Per aquesta circumstància, va considerar que l’equip no va digerir bé l’acció del gol de l’empat: “Ens ha afectat una mica, i no ho havia d’haver fet. Al final havíem d’estar per sobre d’aquestes coses. No ha estat així, i també ens serveix per aprendre.”

Tot i admetre que l’1-1 és un resultat que “fastigueja” l’equip blaugrana, Valverde va defugir l’alarmisme pel fet que l’Atlético de Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en un duel que s’intueix clau en la lluita pel títol de lliga, hagi reduït la distància que separa tots dos equips: “Cal pensar que la diferència de cinc punts que tenim és bona. Diumenge tenim un partit a casa i el guanyarem. No hem de pensar en altres coses. Sabem què ens hi juguem. El partit de diumenge és a prop i segur que les coses ens sortiran bé.”