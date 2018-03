Sis punts esfumats en un mes

No fa gaires setmanes moltes tertúlies coincidien a l’hora de considerar que el Barça tenia la lliga resolta gràcies a la distància acumulada al capdavant de la classificació respecte als seus perseguidors. Una valoració que ja no és tan taxativa a causa de la davallada pel que fa a la regularitat del conjunt blaugrana en el campionat i que es tradueix en tres empats en les últimes cinc jornades, contra l’Espanyol (1-1), el Getafe (0-0) i Las Palmas (1-1), tot just dijous. Pel que fa a punts, significa que se n’han sumat 9 dels últims 15, mentre que l’Atlético ha fet el ple per tal de reduir durant aquest període la diferència respecte als blaugrana a cinc punts, més de la meitat de la que hi havia en finalitzar la jornada 21 (28 de gener), que era d’11. De fet, l’actual és el menor avantatge dels blaugrana des de la jornada 15 (10 de desembre), quan també avantatjaven de cinc punts el València. Tot plegat, per donar més emoció al duel directe que blaugrana i colchoneros disputaran demà al Camp Nou i que pot definir el futur del tram decisiu del campionat.

La retallada que ha protagonitzat l’Atlético al llarg de les darreres cinc jornades referma el missatge de no donar la lliga per guanyada que ha mantingut Ernesto Valverde fins i tot quan les distàncies arribaven als 11 punts. “Pensar que tens cert marge et pot portar a cometre un error. Queden encara molts punts per disputar-se i la nostra intenció no és cap altra que sumar-ne tres més, com voldran fer els nostres rivals”, va comentar el tècnic just abans de l’Espanyol-Barça. L’empat registrat a Cornellà-el Prat després que el gol de Piqué equilibrés el que abans havia marcat Gerard Moreno, va trencar una ratxa de set victòries consecutives en el campionat i va suposar l’inici d’una trajectòria més irregular. En aquest sentit, l’elevat desgasts físic i mental que acumula l’equip blaugrana des que va arrencar el 2018 ha passat factura.

L’Atlético, per la seva banda, ha pogut concentrar l’atenció en la lliga durant el febrer després de caure eliminat en els quarts de la copa contra el Sevilla. De fet, passa el seu millor moment, amb sis victòries consecutives en el campionat, la seva millor ratxa. En aquest període, destaquen els triomfs contra el València (1-0), al camp del Sevilla (2-5) i l’última golejada contra el Leganés (4-0).

Després de l’empat a Las Palmas, Valverde va qualificar “d’important” el duel de demà contra l’Atlético, però va defugir alarmismes. “Som líders i tenim il·lusió per seguir sent primers”, va comentar, conscient del valor que tenen els cinc punts que es mantenen respecte als colchoneros. Suficients per mantenir el lideratge en cas de derrota, així com per recuperar l’ampli coixí si s’assoleix el triomf.