Després de Mateu, mirades posades en Gil Manzano

La lliga es podria decidir demà al Camp Nou i moltes mirades hi haurà pendents de l’actuació de Jesús Gil Manzano, el col·legiat del duel de titans entre culers i colchoneros. Després del dolent i inexplicable arbitratge de Mateu Lahoz en el partit contra Las Palmas, que va perjudicar clarament el Barça, la designació de l’àrbitre extremeny convida a estar alerta per alguns precedents amb decisions desfavorables. De fet, en la darrera ocasió que Gil Manzano va xiular un enfrontament dels blaugrana contra l’Atlético –en la tornada de les semifinals de la copa del curs passat (1-1) al Camp Nou–, Luis Suárez i Sergi Roberto van acabar expulsats i es van perdre així la final contra l’Alavés. La doble amonestació del lateral de Reus va ser justa, però la vermella que va rebre l’uruguaià va ser molt protestada per dues faltes rigoroses. “Em ric de la segona targeta; ni tan sols és falta. A veure si el club pot apel·lar. Ja sabem com va”, va assenyalar Suárez a la fi del partit. Però el comitè de competició va sancionar el davanter amb dos partits, un dels quals per no haver marxat cap a vestidors després de l’expulsió.

Mesos després, en el partit de lliga a La Rosaleda, Neymar també va haver d’abandonar el terreny de joc abans d’hora, expulsat per Gil Manzano, que va deixar constància en l’acta que el brasiler l’havia aplaudit després de veure la targeta vermella. Un apunt que va agreujar la sanció de Neymar fins als tres partits i que el va deixar sense poder disputar el clàssic del Bernabéu. Uns precedents negatius que encara es recorden a can Barça.

Les estadístiques tampoc són del tot favorables per als blaugrana. En les sis temporades del col·legiat extremeny a primera divisió, ha dirigit un total d’onze enfrontaments al Barça, en què l’equip ha tingut sis victòries, dos empats i tres derrotes en la lliga. Millors números ha sumat el conjunt culer en la copa, amb tres victòries i un empat. Per la seva part, l’Atlético presenta un millor balanç en els deu partits de lliga que ha disputat amb Gil Manzano com a àrbitre: set victòries, dos empats i una sola derrota. Aquesta temporada el col·legiat, de 34 anys, ha dirigit dos duels a cadascun dels equips amb la mateixa sort: una victòria i un empat. Al Barça li ha xiulat els dos derbis contra l’Espanyol, amb el triomf per 5-0 al Camp Nou i l’empat a 1 en la segona volta a Cornellà-el Prat. Als de Simeone, els ha arbitrat en la victòria a casa contra l’Alavés (1-0) i en l’empat sense gols en el derbi madrileny contra el Leganés disputat a Butarque.

Si bé els resultats del Barça amb Gil Manzano són discrets, la dada per a la confiança és la referida a Ernesto Valverde. El tècnic blaugrana no ha perdut mai quan ha compartit gespa amb el col·legiat extremeny. Dels dotze enfrontaments n’ha sortit victoriós en deu, i només en dos va signar la igualada. En el partit de demà hi ha una lliga en joc i l’actuació arbitral no pot ser la protagonista.