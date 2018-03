La batalla més decisiva

Avui al Camp Nou hi ha mitja lliga en joc. El Barça i l’Atlético de Madrid, que des de fa moltes setmanes són els dos únics candidats a lluitar pel títol, s’enfronten aquesta tarda en un duel que marcarà les onze jornades que encara quedaran fins al final del campionat. Després que els colchoneros hagin anat reduint la diferència que fa un mes semblava gairebé insalvable, però que ara és de només 5 punts, el Barça mirarà de tornar a obrir forat entre tots dos amb un triomf que, si bé no sentenciaria la lliga al seu favor, sí que serviria per tenir-la un altre cop molt encarrilada. Els de Valverde han cedit tres empats en les últimes cinc jornades, però continuen invictes en la lliga i tindran el suport de la seva afició; a més, compten amb el fet que aquesta temporada han respost sempre amb garanties en totes les grans cites marcades en el calendari. L’Atlético, d’altra banda, és el segon millor equip que millor li prova a Messi, ja que al llarg de la seva carrera li ha fet 27 gols. Arguments, doncs, per confiar a assolir l’objectiu, que no és cap altre que deixar els de Simeone a 8 punts –el goal average també quedaria a favor–, cosa que els permetria recuperar també un cert marge d’error per afrontar així amb una mica més tranquil·litat la tornada dels vuitens de final de la Champions i, ja més endavant, la final de la copa. Un empat tampoc no seria del tot dolent, però sí que exigiria al conjunt blaugrana no fer més concessions en les properes jornades per no complicar-se la vida.

Ni guanyar ni empatar, però, serà bufar i fer ampolles per al Barça, ja que al davant hi haurà l’equip més en forma d’aquest 2018. I és que, tot i quedar eliminat de la copa contra el que precisament serà l’altre finalista, el Sevilla, l’Atlético encadena vuit victòries entre la lliga i l’Europa League, i només ha cedit un empat en les nou jornades disputades des que va arrencar l’any, contra el Girona. Els colchoneros estan mostrant la solvència que no havien estat capaços d’oferir en la primera meitat del curs, cosa que els va costar també l’adeu de la Champions. El reforç de Diego Costa ha estat clau en la millora dels de Simeone, que, a banda de mantenir la solidesa habitual al darrere, hi han sumat una eficàcia al davant que no tenien fins ara. Sobretot perquè, amb el brasiler al costat, Griezmann s’ha alliberat i torna a confirmar que és un dels millors davanters del món. El partit serà especial per al francès, que mirarà d’estrenar-se en la que podria ser la seva futura nova casa, el Camp Nou, per posar la lliga més viva que mai.

Tractant-se de tres punts decisius, les sorpreses en els dos equips estan descartades i són mínims els dubtes que hi ha de cara als onzes que presentaran els dos tècnics, que seran de gala. Valverde recupera Jordi Alba, que es va perdre el duel de dijous a Las Palmas per acumulació de targetes, i només té la baixa de Semedo, lesionat. Fa unes setmanes, les apostes haurien assenyalat la titularitat de Paulinho com a quart migcampista acompanyant Busquets, Rakitic i Iniesta, però el baix rendiment del brasiler les últimes setmanes fa que un compatriota seu, Coutinho, sigui un dels que tingui més números per ocupar aquest lloc que no ha acabat de tenir un inquilí fix al llarg de la temporada. També fa unes setmanes, André Gomes hauria estat una de les possibilitats –ja va ser titular en el duel de la primera volta al Wanda Metropolitano, que va acabar amb empat (1-1)–, però després que el tècnic hagi perdut part de la seva confiança en el portuguès arran del duel de copa a Mestalla, sembla difícil que actuï avui des de l’inici. Per decisió tècnica, van quedar fora de la llista Denis i Yerry Mina, dos habituals, a més d’Aleix Vidal, tot i ser titular dijous.

El conjunt colchonero, que fa dotze anys que no aconsegueix la victòria al Camp Nou però que sempre posa les coses difícils i, de fet, fa quatre anys es va endur la lliga amb un empat en l’última jornada, va arribar ahir a Barcelona amb una expedició formada per 19 jugadors, tots els disponibles, incloent-hi Lucas, ja recuperat, més el migcampista del filial Roberto Olabe. L’única absència, per lesió, és la de Savic.