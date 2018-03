“No és una final, però cal prendre-s’ho com si ho fos”

Ernesto Valverde va manifestar que el duel d’aquesta tarda contra l’Atlético pot ser “transcendent” en la cursa per assolir el títol de lliga “perquè els dos equips són candidats al títol”, però va preferir no qualificar-lo de final ja que encara queden massa jornades per endavant. “Són tres punts molt importants pel que signifiquen. Si ells guanyen ens retallarien distàncies i si guanyem nosaltres les augmentaríem a vuit punts, però encara quedaria un munt fins al final de la lliga”, va assenyalar el tècnic blaugrana durant la roda de premsa d’ahir al migdia, just després de dirigir l’últim entrenament abans del partit d’aquesta tarda.

El que sí que desitja Valverde és que el seu equip afronti la cita d’avui “com si fos l’últim partit, perquè és l’única manera de poder guanyar un rival com l’Atlético”. “Cal prendre-s’ho com una final de portes endins per preparar el partit”, va indicar. A més, va valorar l’oportunitat que suposa poder ampliar fins a vuit punts les distàncies respecte al conjunt colchonero: “Hem de sortir amb aquesta intenció. Posar tota la carn a la graella per guanyar el partit perquè el premi és molt suculent. Ells pensen que poden posar-se a dos, i aquí està el quid de la qüestió. Si hi ha un empat, tot quedarà igual, però qui guanyi farà un pas important.”

Tot i que el Barça ha signat tres empats en les últimes cinc jornades, mentre que l’Atlético ha guanyat en totes cinc, el tècnic blaugrana va considerar que els dos equips arriben en un bon moment de forma. “En els dos últims partits l’Atlético ha assolit grans resultats. Va marcar cinc gols al Sevilla i quatre al Leganés, però el Girona i l’Eibar també ens van arribar en el seu millor moment”, va apreciar en referència a dos enfrontaments recents guanyats amb solvència pels blaugrana. En aquest sentit, va recordar el caràcter que ha exhibit l’equip quan s’ha enfrontat a rivals exigents durant la temporada: “Per exemple, al camp de l’Atlético, contra el Juventus a casa, a Stamford Bridge, al Bernabéu... Tinc la seguretat que l’equip respondrà.”

A l’hora d’analitzar el partit, Valverde va pronosticar que “els dos equips tenen un estil tan marcat que segurament cada un seguirà el seu”. “L’Atlético intenta sorprendre defensant-se molt bé, però també intenta marcar territori fent la pressió avançada, sobretot en l’inici del partit”, va destacar. També va advertir que caldrà estar molt atents a les contres del l’equip de Simeone: “Disposa de jugadors que van molt bé a l’espai. Koke forma una societat amb Griezmann i Costa capaç de fer-los la passada a l’espai gairebé sense mirar-se. Caldrà controlar-ho.”

El tècnic blaugrana va desvelar que té decidit “clarament” l’onze titular d’avui, però va mantenir la incògnita quan se li va preguntar per la presència de Paulinho per tal de respondre al contundent mig del camp de l’Atlético. Sí que va explicar que a l’hora de fer l’onze de dijous passat, coincidint amb el partit contra Las Palmas, va tenir en compte el poc marge de recuperació: “Vaig fer canvis pensant en diumenge. Cal canviar tres o quatre jugadors quan hi ha partits tan seguits.”

Per últim, a Valverde se li va preguntar directament per Griezmann, a qui se situa en l’òrbita blaugrana per a la propera temporada. “És un gran jugador i travessa un bon moment. L’altre dia va fer quatre gols al Leganés, però no parlaré d’un jugador que està en un altre equip i encara menys quan ens hi hem d’enfrontar”, va comentar Valverde, que no es va voler estendre sobre el futur del francès.