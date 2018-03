El Barça supera l’Atlético amb un golàs de Messi i s’acosta a la lliga (1-0)

El Barça ha guanyat aquesta tarda l’Atlético de Madrid en un partit molt igualat i intens que ha desnivellat Messi amb un golàs de falta (1-0), tres punts que provoquen que els blaugrana deixin els de Simeone a vuit punts, una distància força important a aquestes alçades del campionat.

El guió del partit ha estat el previst des d’un primer moment, amb un Barça dominador davant d’un Atlético molt ben plantat que ha anat alternant pressions avançades amb defenses més passives. La situació, però, ha estat favorable al Barça, que gràcies a una gran concentració en la passada i en la pressió després de pèrdua, ha controlat el primer temps en tot moment, aconseguint que l’Atlético no sortís al contraatac ni una sola vegada. El problema, com era d’esperar, ha estat la creació de perill i, de fet, la primera ocasió no ha arribat fins el minut 21, en una acció personal de Messi, que després de marxar de tres rivals ha xutat massa centrat. L’argentí, però, estava inspirat, i només cinc minuts després ha obert la llauna amb un golàs espectacular de falta, en què ha fet entrar la pilota per l’escaire. El gol, però, no ha canviat la dinàmica, ja que l’Atlético ha seguit endarrerit i fent moltes faltes, mentre que el Barça ha persistit en la seva idea de controlar el duel a través de la possessió, amb un Iniesta molt inspirat que, malauradament, ha hagut de marxat en el minut 35 per unes molèsties. I abans del descans el Barça ha tingut dues ocasions més, de Coutinho, que ha posat a prova Oblak amb una rosca massa centrada i amb un fort xut que el porter eslovè ha desviat a córner.

L’Atlético es posiciona